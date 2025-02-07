巴拿馬總統否認巴運河美公務船免費 指美方散布謊言

國務院稱美國戰艦將可免費通過巴拿馬運河，遭巴拿馬總統否認。圖為美國戰艦朱瓦特號停靠巴拿馬運河。(路透)

國務院 5日透過臉書(Facebook)官方帳號宣布，巴拿馬政府同意美國官方船隻通過巴拿馬運河 免收通行費，但6日遭到巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)否認。穆里諾說，美方是在散布「謊言與不實訊息」。

路透分析，穆里諾發言恐讓美巴雙邊關係更加緊張，美方官員日前才說，發展兩國軍事合作、聯手抵抗中國企圖影響巴拿馬運河等項目均獲進展。

穆里諾6日下午透過社群網站X表示，7日下午3時30分將與川普 總統通話。川普指稱巴拿馬運河遭到中國控制、美國將取回運河管理權之後，巴拿馬便成了白宮的棘手議題。

穆里諾6日在每周例行記者會上對媒體說：「昨天國務院的新聞發布讓我非常意外。」

他表示，「堅定拒絕」基於「謊言與不實訊息」發展兩國關係。

巴拿馬運河管理局(Panama Canal Authority)5日晚間已發表聲明駁斥國務院說法。

美國同意將運河交給巴拿馬時在1977年簽署中立條約(neutrality treaty)，內容寫道美軍船艦通過巴拿馬運河享有優先通行權，但所有船隻不分國籍、懸掛國旗或航行目的地，都必須依照船隻種類與尺寸繳交運河通行費。

穆里諾對媒體說，不明白為何美國總統麾下掌理外交政策的主管機關，發布重要聲明竟是根據不實消息。他說，國務院的說詞「完全讓人無法容忍」。他表示，已經指示巴拿馬駐美大使採取明確措施，嚴正反駁川普政府說詞。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)6日在記者會上說，美國海軍根據美巴協議履行保護義務卻要繳通行費，簡直匪夷所思。魯比歐本周稍早在中美洲出訪行程中拜會了穆里諾，轉達川普對巴拿馬運河的關切。