巴勒斯坦人看美接管說：轟炸趕不走我們 川普也做不到

川普總統有意遷離加薩走廊的巴勒斯坦人，一名示威者在約旦河西岸雷馬拉焚燒川普照片。（美聯社）

總統川普 想要接管加薩 走廊(Gaza Strip)，重新安置在加薩的巴勒斯坦 居民，並將當地改造為中東的蔚藍海岸（the Riviera of the Middle East）計畫，引爆加薩居民批評，誓言永遠不會離開他們現為廢墟的海濱家園。

「川普可以帶著他的想法、金錢和信仰一起下地獄。我們哪也不會去，我們不是他的資產，」薩米爾．阿布．巴塞爾(Samir Abu Basel)在加薩市(Gaza City)透過聊天應用程式表示。

「如果他想解決這場衝突，他應該把以色列人帶到(美國)某個州。他們才是陌生人，不是巴勒斯坦人。我們是這片土地的主人，」這位有五個孩子的父親說；他們被迫離開位於加薩北部賈巴利亞(Jabalia)附近的家園。

川普表示，他計畫要打造一個度假村，讓各國民眾得以在這個被以色列轟炸給摧毀的小小海岸飛地安居樂業；根據巴勒斯坦人的統計，以色列長達15個月的轟炸，共造成四萬7000多人死亡。

加薩居民表示，戰爭和轟炸都未能將他們趕出加薩，川普也做不到。

巴塞爾表示：「他的發言充滿了傲慢⋯他可以考驗我們，但他很快就會發現，他的幻想對我們沒用。」

隨著加薩戰爭持續激烈進行，巴勒斯坦人擔心他們會再承受另一場災難日(Nakba)：災難日所指的是造成數十萬人在戰爭中失去家園，並最終使以色列於1948年建國的時光。

現在他們擔心，又要面臨新一波流離失所。

「我們不會離開我們的地區，我們不會允許第二個災難日的發生。我們從小就教育我們的孩子不能離開家，不能允許第二次災難的發生，」65歲的烏姆．塔梅爾．賈馬爾(Um Tamer Jamal)是六個孩子的母親，透過聊天應用程式告訴路透。

川普想要接管加薩的這個驚人發言，很快遭到國際社會和巴勒斯坦領導人的譴責。

敵對的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」(Hamas)，一致認為川普的發言，是奪取地中海沿岸領土並將巴勒斯坦人逐出家園的計畫。