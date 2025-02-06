川普拋接管加薩 約旦不排除在巴人被逐後對以色列開戰

以色列和哈瑪斯才宣布停戰協議不久，川普再拋出希望巴勒斯坦人遷出加薩。圖為北加薩的巴勒斯坦人排隊取水。（路透）

川普總統與以色列 總理內唐亞胡會晤後宣稱美國有意接管加薩 、必要時部署美軍，英法等美國盟邦都重申對「以巴兩國方案」的承諾。約旦不排除在加薩人被強行驅逐後與以色列開戰，哈瑪斯官員則回應「加薩人絕對不會允許這項計畫成真」。沙烏地阿拉伯在美以聯合記者會後開第一槍，稱除非巴勒斯坦 建國，否則不會與以色列建交。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）明確拒絕川普的提議，強調「巴勒斯坦人的合法權利不容談判」，且這項提議將「嚴重違反」國際法。

沙國外交部發表聲明表達對巴勒斯坦建國「堅定不移的支持」，還說如果以色列不支持，沙國將不會與以色列建立外交關係；聲明說，沙國拒絕任何將巴人從其土地驅逐的行為，而且這樣的立場不容談判。

哈瑪斯資深官員阿布朱瑞稱川普說法荒謬，要加薩人離開是「將他們逐出家園」，「這樣的呼籲會是製造區域混亂與緊張的根源，因為加薩人不會允許這樣的計畫得以實行」。

總部位於倫敦的中東之眼（ＭＭＥ）引述安曼和耶路撒冷消息人士報導，若內唐亞胡將巴勒斯坦人驅逐出其土地，約旦已準備宣戰。

除了阿拉伯國家與巴勒斯坦自治政府，國際社會也嚴厲譴責川普的言論，許多官員強調「兩國方案」在該地區的重要性。

英國外交大臣拉米重申英方對兩國方案的承諾，「我們必須看到巴勒斯坦人在他們位於加薩和約旦河西岸的家園生活和繁榮」；法國外交部發出聲明重申反對「任何強迫加薩的巴勒斯坦人民遷移」，並表示加薩不應受到第三方控制，也稱兩國方案是「唯一能夠保證」以巴長期和平的方案。

中國外交部發言人林劍指出，中方希望各方將以停火和衝突後治理為契機，推動巴勒斯坦問題重回以兩國方案為基礎的政治解決正確軌道。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，中東的和解只有實施兩國解決方案才有可能，而這是聯合國安理會的決議。

以色列前國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）則在社群媒體X平台發文指出，「鼓勵」加薩走廊民眾遷出當地是以哈戰爭結束時唯一正確的策略，並敦促內唐亞胡「立即」採納這項政策。