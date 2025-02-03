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川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

川普調高加墨中關稅 美企面對衝擊 躲不了「漲價」

記者顏伶如／綜合報導
從墨西哥進口的酒類受關稅戰影響，短期內即將漲價。(路透)
從墨西哥進口的酒類受關稅戰影響，短期內即將漲價。(路透)

川普總統宣布對美國三大貿易夥伴加拿大墨西哥、中國祭出關稅，美國企業紛紛準備面對衝擊。美聯社報導，從加州的冰淇淋店到北卡羅來納州的醫療用品供應商，還有底特律郊區的T恤業者，都覺得漲價在所難免。

2月4日起，加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，但加拿大能源產品關稅為10%，例如石油、天然氣、電力等，中國進口商品加徵10%關稅。川普1日宣布開徵關稅後，墨西哥總統立即對美國推出報復關稅，加拿大總理宣布對總價1550億元美國進口商品開徵25%關稅。

中國外交部表示，將針對美國的嚴重行為向世界貿易組織(World Trade Organization)提告，中國政府也將採取必要的反制措施，以維護主權與利益。

耶魯大學(Yale University)預算實驗室(Budget Lab)估計，川普關稅將讓美國一般家庭每年消費負擔增加1000元至1200元。

財務諮詢機構安永(EY)首席經濟學者達科(Gregory Daco)指出，關稅將助長通膨在今年當中上升約0.4%，2024年12月美國通膨為2.9%。達科表示，美國經濟去年成長2.8%，但今年受到關稅影響將下跌1.5%，2026年再跌2.1%，因為進口成本走高，導致消費者支出與企業投資雙雙降低。

加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)潘尼冰淇淋店(Penny Ice Creamery)負責人戴維斯(Zach Davis)說，對於調漲價格感到很抱歉，「我們原本以為通膨降溫，經濟能在2025年趨於穩定」。他說，25%進口關稅對於小本生意店家來說，還是會帶來巨大打擊。

北卡州艾許維爾(Asheville)醫療用品供應商Aeroflow Health執行長海特(Casey Hite)說，五成供應來自中國製造商，關稅將衝擊公司財務，變成改買更廉價、品質較差的產品，否則就要把成本提高轉嫁給保險公司，讓保險公司提高收費，消費者終究還是會受到影響。

密西根州布明罕(Birmingham)女裝公司skinnytees負責人薛辛格-華格納(Linda Schlesinger-Wagner)則說，打算自行吸收10%關稅成本。

從玩具到水果，是消費者可能立即感受漲價的貨品。圖為加州超市展示的墨西哥進口水果。...
從玩具到水果，是消費者可能立即感受漲價的貨品。圖為加州超市展示的墨西哥進口水果。(歐新社)

關稅 加拿大 墨西哥

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