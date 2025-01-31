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墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元

中央社瓜地馬拉市31日專電
墨西哥是美國最大的貿易夥伴，加徵關稅對美墨兩國可能造成兩敗俱傷。圖為墨西哥汽車零件廠。(路透)
墨西哥是美國最大的貿易夥伴，加徵關稅對美墨兩國可能造成兩敗俱傷。圖為墨西哥汽車零件廠。(路透)

墨西哥政府提出警告，如果美國總統川普決定徵收墨西哥商品25%關稅，美國數百萬家庭和消費者，反而將會因價格上漲而損失205億美金。

川普近日再次重申，將在2月1日對加拿大及墨西哥進口商品徵收25%關稅，墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）反擊，川普加徵關稅，主要影響、買單的會是美國數百萬家庭，「將不得不多支付25%。」

厄伯拉特舉例指出，在美國每購買3台冰箱中，就有一台來自墨西哥，意即500萬美國家庭買冰箱，就可能多出高達8億美金的開支。此外，墨西哥是美國第5大電腦供應國，加徵關稅將使得美國消費者必須多支出金額高達71億美金。

厄伯拉特也分析，所有美國消費者，無論是在超市，還是買水果、蔬菜、肉類和啤酒，都要付出更高的價格。而對於墨西哥產品消費量較大的邊境地區，包括加州、德州、佛羅里達州和亞利桑那州等，受到的影響將更為嚴重。

墨西哥已是美國最大的貿易夥伴，加徵關稅對美墨兩國可能造成兩敗俱傷。根據墨國政府統計，2023年墨西哥對美國的出口總額為4900億美金，幾乎佔墨西哥國內生產毛額（GDP）的30%。

面對川普關稅戰步步進逼，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）31日公開強調，美墨兩國始終保持對話，因為這是彼此關係的基礎，但無論美國政府做出什麼決定，她已經制定了「A計畫、B計畫和C計畫」來解決25%的關稅問題，甚至也會對美國祭出報復性關稅。

薛恩鮑姆一月中已經提出一項「墨西哥計畫」，限制中國商品進入墨西哥，包括原先依賴中國進口的紡織和汽車等產業，改增加由本地採購；同時協助被中國鋼鐵傾銷受到打擊的墨西哥鋼鐵業者發展，並且加強打擊從亞洲進入墨西哥的走私商品。

川普先前指控墨西哥為中國商品打開進入美國市場的後門，規避關稅，薛恩鮑姆針對中國的「墨西哥計畫」被認為是向川普釋出善意，化解雙方貿易的緊張情勢。

墨西哥 關稅 川普

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