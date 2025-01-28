滿意美國？最新民調打臉川普：85%格陵蘭人不想加入美國

最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。(路透)

美國總統川普 頻頻威脅要控制格陵蘭 島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但最新民調 顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。

丹麥報紙《Berlingske》和格陵蘭出版物Sermitsiaq委託Verian進行的一項民調顯示，格陵蘭島85%的人口不想成為美國的一部分。根據這份於28日公布的結果，僅6%的受訪者表示他們願意加入美國，另有9%主意未定。

川普反覆宣稱出於安全考慮，他想拿下這個全球最大島嶼並拒絕排除動用武力。他還聲稱格陵蘭居民更願意當美國人。

川普21日說，「格陵蘭人民對丹麥不滿意。知道嗎，我覺得他們對我們感到滿意。」

對此，格陵蘭總理艾格德堅定表示，「我們不想做丹麥人，我們也不想當美國人，我們當然希望是格陵蘭人。」

該民調22日至26日透過網路進行，對18歲或以上的497位格陵蘭居民進行抽樣調查。誤差範圍約為3.1個百分點。

丹麥報紙《Berlingske》指出，調查還顯示45%的格陵蘭人認為川普對該島的興趣構成威脅。並指如果必須在丹麥和美國公民身分之間做出即時選擇，只有約8%的人會選擇後者。