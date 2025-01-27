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美凍結援外支出90天 菲律賓：不影響菲美軍事基地

中央社／馬尼拉27日專電
新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。(路透)
新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。(路透)

菲律賓媒體引述菲國官員表示，美國總統川普政府凍結援外支出90天之舉，不會影響菲美在「加強國防合作協議」（EDCA）框架之下在菲律賓多處設立的軍事基地。

美國新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）27日引述外交部次長迪維加（Eduardo de Vega）報導，菲美EDCA基地並不在美方日前凍結的援外配套之內，美方不會突然放棄這些基地。

迪維加強調，美方知道EDCA基地對菲美共同利益的重要性，並稱菲律賓政府會持續就此與美國政府洽商。

菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排官兵輪駐菲律賓，使用菲國軍事基地。目前菲依協議開放美軍使用境內9處戰略據點，被稱為EDCA基地，美軍可在這些基地進行聯合訓練、放置武器及興建飛機跑道、儲油庫等設施。

這些基地許多是面向南海或巴士海峽，觀察人士認為是針對中國在南海的軍事擴張以及對台灣的軍事威脅所設立。

迪維加補充，菲律賓擁有許多夥伴，且美國對菲律賓的援助配套金額就目前而言並不算多，因此不至於受到川普（Donald Trump）政府新政策的嚴重衝擊。

根據美國國際開發總署（USAID）網站，2023財政年度計為菲提供1億9819萬美元（約新台幣65億元）的援助，作環境保護、衛生、教育、救災與人道援助等用途；2024年非完整數字，已達1億4400萬美元。

盧比歐22日與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）通話，重申美國在川普領導下，仍堅守對菲律賓的防衛承諾，美國根據共同防禦條約對菲律賓的承諾「如鋼鐵般堅定」。

川普 盧比歐 國務卿

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