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抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

川普暗示「清空加薩」 要求約旦、埃及安置150萬巴勒斯坦人

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日搭乘空軍一號從內華達州前往佛州時，曾在機上短暫受訪。(路透)
美國總統川普25日搭乘空軍一號從內華達州前往佛州時，曾在機上短暫受訪。(路透)

美國總統川普25日要求約旦、埃及和其他阿拉伯國家，增加安置約150萬來自加薩的巴勒斯坦難民，而且言語間透露可能「徹底清空」加薩走廊，但並未說死重新安置的時間會有多長。

川普25日搭乘空軍一號時受訪表示，已經和約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）通話，要求收容更多加薩難民在約旦居住。

川普也透露，26日將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）針對安置巴勒斯坦人進行通話。「我希望埃及收一些人」，川普說這大約有150萬人，「我們只需要清空一切，然後，就完事了」。

美國有線電視新聞網（CNN）描述，川普認為加薩實際上已化為烏有，「幾乎所有東西都被拆毀了，那裡的人正在死去」，他說，「所以我寧願與一些阿拉伯國家合作，在另一個地方建造住房，我認為加薩人在那裡也許可以和平生活、尋求改變」。

川普並未把收容期限說死，他表示，這樣的重新安置「可能是暫時的」或「長期的」。

美聯社報導，川普隨後話鋒一轉，大讚加薩地理位置靠海絕佳，且擁有最理想的氣候條件，「你知道的，一切都很美好，應該要用來做一些美好的事」。

這令人想到，川普去年競選期間，他的女婿兼第一任內高階顧問庫許納受訪時曾稱，看好加薩海景房「有利可圖」，建議以色列「清理」加薩，順便把巴勒斯坦人遷出拉法。

另一方面，媒體報導川普政府近日解除一項對以色列提供1800枚2000磅炸彈的禁運令，引發外界關注。被問及原因時，川普回應：「因為以色列買了它們。」

川普 加薩 埃及

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