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傳與丹麥總理大吵 川普：我認真要拿格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

編譯徐榆涵／即時報導
傳美國總統川普（圖左）15日曾與丹麥總理佛瑞德里克森（圖右）通話45分鐘，兩人對於接管格陵蘭一事大吵。(路透、歐新社)
傳美國總統川普（圖左）15日曾與丹麥總理佛瑞德里克森（圖右）通話45分鐘，兩人對於接管格陵蘭一事大吵。(路透、歐新社)

英國獨立報報導，金融時報24日引述5名現任及前任歐洲官員說法指出，美國總統川普15日曾與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通話45分鐘，兩人對於接管格陵蘭一事大吵，川普強調他是認真的，還以關稅威脅。一名知情歐洲官員形容電話氣氛「火爆、很糟糕」，令歐洲更相信川普可能採取危險舉動，奪取格陵蘭。

一名消息人士向金融時報指出，川普「很堅定」，像是向丹麥潑了一盆冷水，以前很難認真看待這件事，但現在認為這很嚴重，且可能非常危險。

另一位消息人士說，儘管佛瑞德里克森提議增加格陵蘭與美國在軍事基地和自然資源開發方面的合作，但川普仍咄咄逼人。

報導指出，川普向佛瑞德里克森提出很具體的威脅措施，例如針對什麼產品加徵關稅。

丹麥等歐洲各國之前一直希望，川普稱希望獲得格陵蘭、甚至不排除揮軍該島，只是談判策略，不會真的這麼做，但報導說，這通電話令歐洲各國覺得，需要認真看待川普警告奪島的威脅。

丹麥官員說，這通電話「徹底嚇壞」丹麥人，川普意圖相當明確，他們現在處於「危機處理模式」。

美國國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）向福斯新聞說，川普已經明確表示「格陵蘭島的安全對美國很重要，因為中國和俄羅斯在整個北極地區進行大量投資。」稱川普不僅致力於保護美國在北極的利益，也努力與格陵蘭合作，確保兩國的共同繁榮。

川普 格陵蘭 關稅

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