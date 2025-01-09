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波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

丹麥外長：格陵蘭有一天會獨立 但不可能加入美國

編譯潘勛／綜合報導
丹麥外交部長拉斯穆森日表示，假如格陵蘭居民自決，有朝一日可能獨立，但不可能變成美國的一個州。(歐新社)
丹麥外交部長拉斯穆森日表示，假如格陵蘭居民自決，有朝一日可能獨立，但不可能變成美國的一個州。(歐新社)

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)8日表示，假如格陵蘭居民自決，有朝一日可能獨立，但不可能變成美國的一個州；法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)指出，歐洲不容其他國家攻擊其主權邊界，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)則說，美國總統當選人川普談格陵蘭及加拿大令他驚訝，歐洲夥伴國一致捍衛邊界不容侵犯。

路透報導，川普說無法排除動武控制格陵蘭之後，格陵蘭領袖8日到哥本哈根市會見丹麥國王；格陵蘭目前為丹麥領土。川普7日在記者會上放話，讓礦產豐富、戰略地位重要的格陵蘭島登上世界頭條新聞。

格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年，話雖如此，島上5萬7000居民自行管理內政事務。以格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)為首的該島政府追求的目標是最終獨立。

拉斯穆森表示，丹麥充分體會到格陵蘭自有雄心，如果落實，格陵蘭將告獨立，但應該沒有雄心成為美國聯邦的一個州。拉斯穆森表示，美國對北極圈安全提高關切，是因為俄羅斯、中國增加在該區的活動；他個人不覺得丹麥處於外交政策危機，對於跟美國人對話，抱持開放態度，討論如何可以更加密切合作，確保美國的渴望得以滿足。

雖說丹麥淡化川普放話威脅的嚴重性，但回任當總統的川普公開表達有意擴張美國邊界，而且他就任總統在即，已讓歐洲盟友受到衝擊。

法國外長巴霍表示歐洲不容其他國家侵略主權邊界，也不相信美國真會入侵；德國總理蕭茲強調，歐洲夥伴國一致支持邊界不容侵犯。

因指責丹麥對待格陵蘭島民不當，格陵蘭與丹麥的關係最近很緊張；艾格德已表示，格陵蘭不容買賣，只是在元旦演說卻也升高追求獨立；丹麥表示，格陵蘭的命運只能由島上居民決定。

格陵蘭財政部長杰森(Erik Jensen)重申格陵蘭為非賣品，全島希望有朝一日獨立，格陵蘭的抱負，可不是由甲國統治變成由乙國統治。

丹麥保守黨(Conservative People's Party)黨魁尤爾(Mona Juul)在X上抨擊川普，表示無法接受一個將成為美國總統的人公開說要買格陵蘭，認為「格陵蘭不是一個可以買賣的商品」。

格陵蘭島也近北極圈，全島冰雪覆蓋，稀有礦產豐富，加上北極海升溫，北極圈海道漸寬，...
格陵蘭島也近北極圈，全島冰雪覆蓋，稀有礦產豐富，加上北極海升溫，北極圈海道漸寬，讓商業與軍事的要衝意義升高。(記者余承翰／攝影)

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