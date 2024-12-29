「搶運河、擴領土非戲言」 川普陣營：宏圖大略一部分

對於總統當選人川普建議加拿大成為美國第51州、購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河的控制權，其政權交接團隊28日堅稱這些談話並非兒戲，都是他宏圖大略的一部分。圖為巴拿馬運河。(路透)

總統當選人川普 近幾周放話，建議加拿大 成為美國第51州、購買格陵蘭 島、收回巴拿馬運河的控制權；其政權交接團隊28日堅稱這些談話並非兒戲，都是他宏圖大略的一部分；華盛頓郵報28日報導，這與川普第一次當總統時漫無目的的外交政策相吻合，但換了版本，目的是在全球舞台強力提升美國利益。

川普今年競選時誓言終結國外戰爭，喊出「透過實力達成和平」的口號，他打造的「美國優先」外交政策，令美國盟友及敵國都感受到敵意，重點則在擴張領土的夢想，而由這位總統當選人的誇誇其談傳遞出來。

川普在三周以後即將就職總統，在此之前談格陵蘭、巴拿馬運河以及加拿大、墨西哥兩個美國最接近鄰國，這些戰術不可能促成重大變化。加拿大人民及其政治領袖對解散自己國家不可能接受，美國國會也未表達有意吸收加國成為合眾國新的一個州；格陵蘭總理已表示，他治理的島不能買賣；巴拿馬總統也說，運河及其周遭地區，每一吋都屬於巴拿馬，未來仍將如此。

川普政權交接團隊官員表示，川普談加拿大、墨西哥、格陵蘭及巴拿馬，貫穿其間的共同脈絡，是包羅萬象的任務，而反制俄國、中國，絕不草率。川普曉得自己身處的權力地位，可用哪些手段，目前又有什麼界線。

加拿大官員12月更早宣布計畫，要增加維持邊界安全開支，動用聞嗅犬團隊、AI情報，攔截不法毒品；川普交接團隊指出，加國的宣布早早便顯示，川普戰略會成功。

當然不是每個人都吃這一套；前共和黨籍聯邦眾議員庫貝洛(Carlos Curbelo)便表示，川普釋出的訊息可能惡化美國與其他國家的關係，讓未來要打造國際結盟可能更加困難，放話汙辱恐讓外國與美國對峙，雖說不可能發生軍事衝突，但川普放話，即便是談判戰術，其中也有風險。

華盛頓郵報表示，放話威脅美國盟友的主權，對任何現代美國總統誠為極端罕見；不過川普把自己的帝國主義本能，瞄準一些美國最親近盟友，他推動的外交政策與他第一任時完全相同，就是在國際舞台力推美國利益，幾乎無視國家邊界、微妙的國際關係。

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