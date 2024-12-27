我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普放話對墨課25%關稅 研究：汽車成本將多3000元

記者胡玉立／綜合報導
川普聲稱要增加墨西哥25%的關稅，估計車價將增加3000元，對低價車衝擊最大。（美聯社）
川普聲稱要增加墨西哥25%的關稅，估計車價將增加3000元，對低價車衝擊最大。（美聯社）

總統當選人川普11月威脅表示，上任後將對墨西哥和加拿大徵收25%關稅。分析師和經銷商表示，任何新的關稅相關成本都可能轉嫁給消費者，最便宜的汽車和休旅車（SUV）所受打擊將最嚴重。研究機構Wolfe Research估算，川普關稅提案可能讓美國每輛汽車平均成本增加約3000元。

墨西哥一直是汽車製造商首選造車地；汽車購物網站Edmunds分析，目前在美銷售、價格低於3萬元的汽車，有近三分之一在墨西哥製造，其中包括日產Sentra、福特Maverick等流行車款。

起亞（Kia）是在墨國生產汽車的十幾家汽車製造商之一。起亞在當地生產Forte和K4兩種車款出口美國；這兩款車佔起亞全美銷量18%。起亞美國業務負責人森特(Steven Center) 直言，在北美增加新貿易壁壘對美國汽車業來說，弊絕對大於利；「大家都非常焦慮。你可以打我的手臂、我的頭，但拜託不要徵收關稅。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

其實，在川普關稅威脅出現之際，許多美國汽車買家已支付幾近創紀錄的價格。疫情期間零件和庫存短缺，讓新車售價飆升；近年利率上升，也推高擁車成本。產業數據顯示，如今新車貸款平均每月付款約700元，高於2016年川普剛上任時的500元。

汽車製造商和經銷商表示，他們希望川普的關稅威脅只是談判策略，許多人抱持觀望態度。通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 12月表示，「我認為這是為達成目標的談判一環。」通用汽車在墨西哥有三個主要組裝廠，其在美銷售汽車約三分之一在墨西哥生產。

一些汽車公司已開始考慮替代方案。日本汽車製造商馬自達在墨西哥生產馬自達3及CX-30小型SUV，在墨西哥生產汽車約佔其在美銷售汽車的30%。

馬自達北美地區總裁唐納利 (Tom Donnelly) 表示，若美國對墨西哥實施新關稅，馬自達考慮在阿拉巴馬州生產更多汽車或從日本進口汽車。但他也說，這些作法不太可能完全彌補對墨西哥的進口關稅；「沒有任何企業能夠立即吸納那樣的提議。」

墨西哥 關稅 川普

上一則

人物側寫／「柯P旋風」吹10年 柯文哲從「誓言揭弊」變階下囚

下一則

否認中國介入…巴拿馬總統：運河主權不容談判 不對美單獨降價

延伸閱讀

從川普孫女到貝佐斯繼子...親川派子女念邁阿密大學 如保守派哈佛

從川普孫女到貝佐斯繼子...親川派子女念邁阿密大學 如保守派哈佛
加拿大財長外長赴美晤川普團隊 防貿易戰開打

加拿大財長外長赴美晤川普團隊 防貿易戰開打
川普若對墨課25%關稅「汽車成本多3000元」 便宜車受創最重

川普若對墨課25%關稅「汽車成本多3000元」 便宜車受創最重
巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥