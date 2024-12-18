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川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

編譯俞仲慈／綜合報導
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)抵不住總統當選人川普祭出的高關稅壓力，決定請辭，川普得知後，竟然以「十足毒害」(totally toxic)一詞羞辱對方，並繼續嘲笑加國總理杜魯多(Justin Trudeau)為「大加拿大州」州長。

根據國會山莊報(The Hill)報導，方慧蘭請辭消息傳開，川普隨即在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文痛批：「她的行為『十足毒害』，對於極度不滿的加拿大人而言，她根本無法完成有利交易，她絕對不會被大家懷念。」並補充道：「財政部長辭職或是被『州長』特魯多開除，『大加拿大州』都深感震驚。」不忘對杜魯多再捅一刀。

川普上個月表示上任後，將對加拿大進口貨物全面課徵25%高關稅，讓民眾憂心通膨高漲與移民激增，根據民調數據，近七成民眾對杜魯多政府不滿，同時在野民主黨領袖辛格(Jagmeet Singh)16日指責自由黨(Liberal Party)執政失敗並喊話：「我呼籲杜魯多辭職，他必須下台。」

另一方面杜魯多打算透過「盟友而非敵對」立場與川普進行談判，以保護加拿大利益，不過安大略特倫特大學(Trent University in Ontario)政治學教授克萊西(Christine de Clercy)認為時空條件已經不同：「這次的川普已經不再是2017年首次上任時，缺乏政治經驗的總統了。」

保守黨(Conservative Party)黨魁博勵治(Pierre Poilievre)上個月公開主張因應美國高關稅挑戰應採取「以毒攻毒」；他說：「川普希望美國勞工獲得最好的東西，我也想要為加拿大勞工爭取最好東西，我們不會再成為傻瓜。」並嘲諷杜魯多面對川普新政府的表現軟弱：「川普最喜歡杜魯多繼續掌權，因為可以踩在他身上。」

根據Abacus Data上個月民調，45%加拿大人認為在川普第二任期，博勵治可以為加拿大爭取更大利益，相較之下杜魯多支持度僅20%。

總統當選人川普以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭(圖)，並續...
總統當選人川普以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭(圖)，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

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