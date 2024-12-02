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北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

編譯徐榆涵／即時報導
北大西洋公約組織秘書長呂特。(路透)
北大西洋公約組織秘書長呂特。(路透)

北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）2日警告美國總統當選人川普，若烏克蘭被迫簽署有利俄羅斯的和平協議，美國將面臨來自中國、伊朗和北韓的可怕威脅。

呂特接受金融時報採訪時表示，美國對手之間日益加深的關係危及美國，大力遊說川普與北約合作並繼續支持烏克蘭。

呂特點出俄羅斯向北韓提供飛彈技術和金援伊朗的風險，以及台灣問題，稱如果烏克蘭沒有達成一項好協議，中國國家主席習近平「未來可能會有其他想法」。

呂特表示，「我們不能出現這樣的情況：北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭、習近平和伊朗互相友好，因為我們達成一項對烏克蘭不利的協議，而從長遠來看，這不僅對歐洲，且對美國，都將構成可怕的安全威脅。」

呂特稱，他11月22日在佛州會議上繼續向川普闡述這點，目的是遊說他繼續與西方盟友接觸合作，並繼續支持烏克蘭。

呂特當時向川普說，「看看現在俄羅斯向北韓運送的飛彈技術，這不僅對南韓、日本，且對美國本土也構成可怕威脅。」並指伊朗獲得俄羅斯金援以換取飛彈和無人機技術，間接支持真主黨和哈瑪斯，擴大衝突地區 。

呂特並警告，「習近平正非常仔細觀察這件事的後果。」他顯然是擔心，如果俄羅斯被允許占領烏克蘭大部分地區，習近平可能會更有底氣對台灣動武。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

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