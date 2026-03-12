我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網戀結緣相差41歲 紐約74歲翁殺妻碎屍丟多處

擬隨川普訪中 魯比歐遭北京兩度制裁能入境嗎？

魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魯比歐(前)7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)
魯比歐(前)7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)

南華早報13日引述消息人士指出，美國總統川普預計本月稍晚訪問中國，國務卿魯比歐也將隨行。消息人士表示，魯比歐先前對北京的訪問邀請似乎興趣不大，直到最近才對此表現出接受的態度。

自2010年當選美國參議員後，魯比歐因對美國對手採取鷹派立場而聲名顯著，包括中國、伊朗與古巴，也曾將北京形容為對美國利益的威脅。在北京認為敏感的多項議題上，包括新疆、台灣與香港問題，他也是最直言不諱的參議員之一。

中國2020年對當時仍是聯邦參議員的魯比歐實施制裁，使他成為首位遭中國制裁的現任美國國務卿。第一次制裁是中國回應美國以新疆維吾爾族少數民族遭指控受到不當對待為由，對中方官員實施制裁；第二次則是回應美國在2019年香港抗議活動後，再度對中國內地及香港官員實施制裁。

北京並未說明2020年制裁魯比歐將帶來哪些具體後果，但這類措施通常會禁止被制裁官員及其親屬入境中國，也因此引發外界質疑，目前同時兼任代理國家安全顧問的魯比歐是否能夠踏上中國領土。不過，魯比歐似乎已在部分觀點上有所調整，以配合川普對國際事務的處理方式；川普在第一任期早期曾對中國加徵關稅，如今似乎希望與北京達成協議。

消息人士透露，魯比歐先前可能不願隨川普訪中的原因之一，是此行議程重點在貿易，主要由財政部長貝森特主導。此外，魯比歐長期以來對中國採取強硬立場，也是他對訪問有所猶豫的另一個原因，因為他可能不願被視為在立場上有所軟化。

魯比歐若隨行出訪，可能有助於緩解圍繞川普訪中行程的一些問題，因為北京方面對此次訪問準備不足的不滿正不斷升高。中方尚未說明是否會豁免相關制裁，但中國外交部2025年1月被問及此事時表示，中美官員之間有必要保持高層溝通。

消息人士表示，鑑於川普與習近平峰會具有全球重要性，魯比歐不會想缺席。魯比歐今年2月被問到中國是否會解除制裁、以便他能與川普一同訪中時回答說：「等我去的時候就知道了。」

世報陪您半世紀

貝森特 參議員 香港

上一則

美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中

延伸閱讀

稀土牽動戰局 將成川習會焦點

稀土牽動戰局 將成川習會焦點
紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行
安全考量 川普中國行只訪北京 籌備工作進「最後階段」

安全考量 川普中國行只訪北京 籌備工作進「最後階段」
港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

熱門新聞

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
「星星知我心」出學霸 童星石安妮息影轉行當駐美特派記者

「星星知我心」出學霸 童星石安妮息影轉行當駐美特派記者
39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇