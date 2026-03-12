魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

魯比歐(前)7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)

南華早報13日引述消息人士指出，美國總統川普預計本月稍晚訪問中國，國務卿魯比歐也將隨行。消息人士表示，魯比歐先前對北京的訪問邀請似乎興趣不大，直到最近才對此表現出接受的態度。

自2010年當選美國參議員 後，魯比歐因對美國對手採取鷹派立場而聲名顯著，包括中國、伊朗與古巴，也曾將北京形容為對美國利益的威脅。在北京認為敏感的多項議題上，包括新疆、台灣與香港 問題，他也是最直言不諱的參議員之一。

中國2020年對當時仍是聯邦參議員的魯比歐實施制裁，使他成為首位遭中國制裁的現任美國國務卿。第一次制裁是中國回應美國以新疆維吾爾族少數民族遭指控受到不當對待為由，對中方官員實施制裁；第二次則是回應美國在2019年香港抗議活動後，再度對中國內地及香港官員實施制裁。

北京並未說明2020年制裁魯比歐將帶來哪些具體後果，但這類措施通常會禁止被制裁官員及其親屬入境中國，也因此引發外界質疑，目前同時兼任代理國家安全顧問的魯比歐是否能夠踏上中國領土。不過，魯比歐似乎已在部分觀點上有所調整，以配合川普對國際事務的處理方式；川普在第一任期早期曾對中國加徵關稅，如今似乎希望與北京達成協議。

消息人士透露，魯比歐先前可能不願隨川普訪中的原因之一，是此行議程重點在貿易，主要由財政部長貝森特 主導。此外，魯比歐長期以來對中國採取強硬立場，也是他對訪問有所猶豫的另一個原因，因為他可能不願被視為在立場上有所軟化。

魯比歐若隨行出訪，可能有助於緩解圍繞川普訪中行程的一些問題，因為北京方面對此次訪問準備不足的不滿正不斷升高。中方尚未說明是否會豁免相關制裁，但中國外交部2025年1月被問及此事時表示，中美官員之間有必要保持高層溝通。

消息人士表示，鑑於川普與習近平峰會具有全球重要性，魯比歐不會想缺席。魯比歐今年2月被問到中國是否會解除制裁、以便他能與川普一同訪中時回答說：「等我去的時候就知道了。」