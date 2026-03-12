紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

我的頻道

中央社紐約專電
川普總統計劃3月31日至4月2日訪問北京。(美聯社)
川普總統計劃3月31日至4月2日訪問北京。(美聯社)

川普總統與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，「紐約時報」11日引述中國學者與美國企業界的談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

川普計劃3月31日至4月2日訪問北京，紐約時報（New York Times）報導，中國學者指出，中方官員對白宮至今未提供川普有意討論的議題，及雙方可能達成的協議感到挫折。美國企業領袖則透露，至今未獲邀隨行訪中。

去年曾隨中國學者訪團，赴美進行非正式討論的上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這類訪問通常數月前會先期規劃，但這次開啟太晚，至今未見進度。

吳心伯說，各界不清楚川普訪中有什麼目標。包括要達成哪些商業協議，及來訪還想做些什麼。

他認為，中方這次應該不會像上次川普訪中那樣隆重接待，當時習近平親自為他參觀紫禁城導覽，但數月後川普對中國發起貿易戰。不確定這次中方還會如此隆重款待，因為無論如何對待川普，都無法防止他改變心意。

報導指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰計劃本週在巴黎會晤，上述問題屆時可能會有答案。

川普自詡難以預測，認為讓另一方失去平衡是協商勝利的關鍵。中方則偏好元首會晤需極早鉅細靡遺的詳盡安排。

德國與英國領袖早前訪中均有數十位企業高層隨行。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，白宮至今未邀請美國企業領袖隨同。

報導指出，譚森說，難以想像美國總統不想組團出訪，但至今業界未見邀請函。據他瞭解，川普政府仍未決定企業執行長是否應隨總統外訪。

川普2017年首任期間訪問中國，當時多位企業代表隨行。一名白宮發言人指出，川普政府傾向在適當時候進行邀約，目前未發邀請函是正常的。至於峰會目標，雙方至今都沒有透露具體事項。

川習會 習近平 川普

響應川普號召白宮「嬰兒潮」 李維特懷孕中、范斯迎第四胎

