快訊

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

安全考量 川普中國行只訪北京 籌備工作進「最後階段」

記者陳宥菘／綜合報導
川普總統預定本月底出發前往北京訪問，雙方會商內容，各方矚目。圖為川普總與中國國家主席習近平去年10月底在南韓亞太經合會見面。(路透)
川普總統預定本月底出發前往北京訪問，雙方會商內容，各方矚目。圖為川普總與中國國家主席習近平去年10月底在南韓亞太經合會見面。(路透)

香港南華早報獨家報導，知情人士透露，川普總統本月底訪問中國期間，因行程緊湊與安全考量，只會在北京停留。此外，美國政府派出的先遣小組已於3月初抵達北京，川習會的籌備工作目前已進入「最後階段」。

據報導，中方最初曾考慮安排川普訪問多個城市，行程可能從北京開始，再前往上海，形式類似英國首相施凱爾與加拿大總理卡尼近期到訪的安排。不過一名消息人士表示，「很可惜，他的行程非常緊湊，沒有時間再去第二座城市」。

相關消息人士並稱，美國和以色列對伊朗的襲擊，對川習會的籌備工作影響「非常有限」，雙方都清楚美中關係是「當今世界上最重要的雙邊關係」，「兩國領導人都渴望會面」。

另一位消息人士證實，川普在中國期間只會訪問北京，並指美方籌備小組已經抵達北京。該人士稱，考量增加第二個目的地的安全保障難題，雙方一致同意川普此次訪問僅限於北京，並提到川普有機會在11月亞太經濟合作會議(APEC)峰會期間前往深圳，「所以何必著急呢？」

該人士還說，鑑於中東局勢，此次訪問的安全安排必須極其謹慎，美方的先遣小組已針對川普預計在北京訪問的所有地點進行了評估，並制定了詳細的安保計畫，會晤細節無可挑剔。 

白宮方面日前表示，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，這將是自2017年以來美國總統首次訪中國。

北京雖然尚未正式宣布，但已多次強調元首外交對兩國關係不可替代，中國外長王毅則指中美高層交往的議程已上桌。

台灣大陸事務委員會副主委沈有忠10日在淡江大學兩岸關係研究中心座談會受訪表示，川習會對於兩岸「當然存在一定程度的風險，但也不排除是一個讓兩岸議題得到風險控管的機會」。他說，政府全力掌握資訊，並盡量跟美國溝通，「若在兩岸問題上做出傷害台灣的動作，恐怕也等於傷害美國自身利益」。

外界關注近期解放軍機擾台次數驟減，沈有忠指出，這恐怕不是單一因素導致。他提到，川習會舉行在即，中方是不是因此降低對台軍事壓力，向美國釋放「已經(在兩岸問題上)很努力用和平方式 ，所以(美國)不需要再賣給台灣武器」，這種可能的操作，政府會審慎評估。

川普 以色列 施凱爾

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

