向白宮施壓 參院民主黨外交報告批川普對中「戰略失敗」

川總統普9日在佛州發表談話。（美聯社）

參院外交關係委員會的民主黨議員10日發布少數黨的對中新報告，批評川普 政府在外交、貿易與科技政策上的策略削弱美國對中國的戰略優勢，警告相關政策存在「戰略失敗」(strategic failure)的風險；這份報告在川普總統行將在本月底出訪北京會晤中國國家主席習近平前發布，凸顯民主黨試圖在對中政策上對白宮 施壓。

華盛頓郵報10日報導，這份報告由參院外交委員會所有民主黨成員簽署發布，指在美中競爭全球經濟與軍事主導地位的背景之下，川普政府的政策削弱美國的全球影響力。

報告指出，川普政府大量使用關稅措施、對盟友採取不穩定甚至帶有敵意的立場，以及放鬆對先進半導體銷售的限制，都可能削弱美國在戰略競爭中的優勢。

報告寫道，「在幾乎所有對美國與中國進行戰略競爭的核心領域，包括國內經濟活力與創新、外交、戰略夥伴關係與聯盟，以及多邊領導力，川普政府都嚴重削弱美國在世界舞台上的地位。」

參院外交關係委員會的首席民主黨議員夏亨(Jeanne Shaheen)受訪時表示，川普政府對中國的政策方向令人擔憂，「這位總統的做法只會讓他愈來愈落後」。

報告指出，白宮的對中政策前後矛盾且有時太過軟弱，可能削弱美國在戰略競爭中的地位。

白宮副發言人德賽(Kush Desai)駁斥報告內容，強調川普政府的政策實際上扭轉過去數十年「傷害美國工業基礎的愚蠢政策」，並說「民主黨人需要正視這樣的現實：川普總統利用我們的經濟，世界最大、最棒的消費市場，讓美國最終能在全球外交與貿易事務上，從強勢地位出發」。

民主黨議員的批評讓部分共和黨 議員陷入兩難處境，許多對華鷹派的共和黨人士長期主張對北京採取更強硬的政策，卻又不願公開反對川普政府。

國會內部近期出現與對中國的科技與安全政策相關討論，共和黨主導的眾院外交事務委員會1月推動一項法案，試圖讓國會在關鍵科技出口方面擁有更大的決策權。

美方先前批准Nvidia輝達(另稱英偉達)對中國出售先進H200晶片，引發部分議員關切；白宮人工智慧(AI)事務主管薩克斯(David Sacks)在社群媒體發文批評該法案，參眾兩院已著手修改內容，未來準備進行全院投票。