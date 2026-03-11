美國會議員促列管中國學生學者聯誼會 引爆爭論

國會眾院三名委員會主席聯名致函國務卿魯比歐，要求把全國超過兩百個大學內的中國學生學者聯合會列入中國外國使團列管，勢將引發爭議。（路透）

三位共和黨眾院主席聯名致函國務卿魯比歐 (Marco Rubio)，要求將各院校中國學生學者聯誼會（CSSA）認定為受到中國政府控制的「外國使團」。批評人士對此指責稱，這種過於籠統的政治論調有如「麥卡錫 主義」，若擅將所有與國籍相關的學生團體視為可疑組織，正常學生活動將面臨「寒蟬效應」。

國會眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）、外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、教育委員會主席沃爾伯格（Tim Walberg）5日發表聯名信，指中共利用CSSA「監控、操縱和引導中國留學生」，在美國校園拓展北京利益。

共和黨國會議員致函國務卿魯比歐將各大學裡的中國學生學者聯合會列為中國控制的「外國使團」，對川普政府的對中政策形成新壓力。（美聯社）

信中嚴重關切全美各大專院校約200個CSSA分會，指控敵對外國利用此類組織掩蓋其「惡意活動」，包括「充當未申報的代理人、進行跨國鎮壓，甚至從事間諜活動」等。他們敦促魯比歐將所有中國學生聯誼會認定為受外國政府控制的「外國使團」，要求各會簽署資訊揭露協議，須獲得政府授權並事先通知，才能舉辦公開活動。

議員在信中列出六個接受過中國領事館資助的CSSA分會以及多個獲得中國大使館認可或與其合作的分會。

這項請求是川普第二任期內美中教育往來遭遇的最新壓力。之前因聯邦政府加強審查，各院校已減少與中國合作項目；川普政府也曾多次威脅要限制發放中國留學生簽證，但後來並未真正實施。

批評人士針對議員提出的要求表示，此舉形同開創先例，其影響不會只限於一個國家。

跨國教育機構Sunrise International聯合創始人威克斯（David Weeks）告訴專注國際教育領域的PIE新聞，「這無疑是麥卡錫主義行徑。」

威克斯說：「就算有些CSSA分會與中國領事館關係過於密切，有理由擔憂，但將學生團體全部歸類為外國使團，無疑是將其間差異簡化為單一政治標籤。」

威克斯指出，真正的問題在於特定分會是否受到指示、資助或被用來監視和對學生施壓；但每個分會都是獨立運作的校園團體，不能一概而論；而且，在現有大學規章制度下，違規的社團活動也會被終止或暫停。

以哈佛大學為例，CSSA是該校最大的國際學生組織。該組織表示，其宗旨是「為中國學生與學者，以及哈佛社群中其他有興趣的成員，促進社交、學術與文化活動」。