中2027年侵台？「戴維森窗口」迫近 引發軍備賽和恐懼悲觀

美軍前印太司令戴維森上將是最早提出中國解放軍有能力在2027年攻台之人，目前距2027年僅剩一年，被稱為「戴維森之窗」。（路透）

華爾街日報分析，光憑一名美國海軍上將說出中國可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。雖然中國國家主席習近平 強調共產黨 傾向於和平解決台海問題，卻同時聲明北京不排除使用武力的可能，中國對於甚囂塵上的2027年說法也未採取任何行動降低傳聞。川普總統再過幾周將在北京與習近平見面，2027年的時間點更加顯得迫在眉睫。

2021年3月9日，當時的美軍印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)在參議院委員會作證時說，中國發展軍力以及軍事野心「是要在未來六年之內」攻打台灣。被稱為「戴維森窗口」(Davidson window)的預言很快在華府被當成公認事實，然而預測根據卻是一份幾乎未受外部檢視的美國情報評估。官拜海軍上將的戴維森同年稍後退休。

2021年6月，當時的參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)提到2027年這個時間則說，這是中國軍事準備的目標，不是入侵台灣的期限，但米利指出的兩者區別經常遭到忽略。

政治分析師與前任官員表示，美國強調2027年期限引發軍備競賽，在區域引發恐懼與悲觀氛圍。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)說，北京的目標是磨損台灣民眾的意志。他說：「美國官員愈加強警告台灣末日將於2027年到來，就讓台灣需要加強安全的形象更加定型，外資與人才被嚇跑，台灣內部瀰漫悲觀情緒。」

報導指出，原本絕大多數台灣民眾對「戴維森窗口」的說法感到不以為然，但賴清德總統2024年上台後情勢出現變化，就職第一年將中國稱為「境外敵對勢力」，告訴台灣民眾要為中國潛在攻擊做好準備。2025年11月，賴清德提出400億美元國防特別預算，並說鑑於北京目標要在2027年達到武統能力，這筆經費確有必要。

中國軍事支出從2015年到2024年穩定成長將近60%，如今已部署可以用來入侵台灣的飛彈、新型飛機、攻擊型無人機、最先進航空母艦等，還有能夠組成移動碼頭以便把設備、部隊運送上岸的新型船隻。

報導指出，即使2027年不代表入侵期限，中國強化軍備的動作及美國軍力調往因應伊朗等其他衝突，都可能使台灣受到攻擊的可能升高。