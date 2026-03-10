川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

路透報導，北京認為美國對川習會的準備不足，對美國安排的行程不滿，估計這次川習會難有突破。（路透）

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，川普 總統與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為中企爭取投資保護方面取得進展。

知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年10月貿易休戰以來的首次川習會 蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會率領高規格企業代表團。

會面在即 美近期才啟動

布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩指，這感覺像是一場日益縮水的國事訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小。

一名美方官員上月透露，川普預計3月31日至4月2日訪中。中方尚未正式確認此一行程，但中國外長王毅表示雙方交流議程「擺在檯面上」討論。

消息人士指，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

不談關稅？美更在乎履約

消息人士指，美國駐北京大使龐德偉正推動安排企業主管代表團，但與財政部共同主導峰會議程的貿易代表署不太願意讓企業主管隨行。而在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為中企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。不過，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月接受ABC新聞採訪時表示，峰會旨在維護穩定，確保中方履行協議，採購美國農產品、波音飛機等，也確保中方繼續向美方出口所需的稀土，同時確保繼續出口美國需要的稀土。

美企CEO團 可能最後拼湊

消息人士稱，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）正推動組建一個CEO代表團，美國官員已在中國試探性接觸企業。但美國貿易代表辦公室對帶領CEO代表團訪問中國持猶豫態度，希望將重點放在「管控型貿易」上。

消息人士稱，川普團隊仍可能在最後時刻匆忙拼湊一個CEO代表團。

上個月，美國最高法院推翻了川普依據緊急法案對包括中國在內的國家徵收的10%與芬太尼相關的關稅。一名美國官員稱，川普政府已告知中方，將依據另一項法律重新徵收這項關稅。