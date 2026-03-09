路透稱「不斷縮水的國是訪問」川習會恐難有突破

我的頻道

中央社／北京／華盛頓8日綜合外電
圖為川普總統(左)和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。(路透)
5名聽取籌備簡報的人士透露，美國總統川普與中國國家主席習近平本月舉行的峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都難以創造。

美國商界領袖目前尚未爭取到部分人士所期待的執行長 （CEO）代表團，與此同時，北京方面試圖為中國企業爭取的投資保護措施，目前也毫無進展跡象。

走過川普關稅政策與中方稀土出口限制的慘烈時期，美中這兩大經濟體尋求維持去年底建立的關係基調；但部分美國企業原本期待川普的訪問能更進一步，而不僅僅是為研議中的中國購買大豆和波音（Boeing）飛機交易開綠燈而已。

3名知情人士告訴路透，讓這場峰會蒙上陰影的，是中方對川普政府臨陣磨槍的籌備感到挫折，因為這類活動通常需要數月的精心準備。

這場峰會是去年10月達成貿易休戰以來，首次的「川習會」。

除了中國投資核准的問題外，還存在棘手的關稅問題，以及川普是否會像加拿大、英國和德國領導人最近對中國國是訪問時那樣，帶領高規格商務代表團同行。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這感覺像是一場不斷縮水的國是訪問。行程的目標似乎一天比一天小。」

白宮、財政部、美國貿易代表署及中國商務部和外交部均未就峰會前景回覆記者詢問。

美國官員上月告訴路透，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。中國尚未確認此行，但其最高外交官今天表示，交流議程「擺在桌面上」。

中國外交部長王毅在北京年度人大會議場邊記者會上表示：「雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。」

兩名消息人士說，華盛頓直到最近才開始針對此行召開跨部門籌備會議，這讓北京所期待的高度排練的國是訪問剩下極少的準備時間。

美國官員將此行視為今年4場潛在「川習會」之一。知悉籌備進度的人士表示，本周財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰在巴黎的會晤，將重點研討北京會議可能的成果。

消息人士指出，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）正推動成立CEO代表團，美國駐中國官員也對企業進行了初步接觸；但另也有消息人士表示，與財政部共同主導華盛頓峰會議程的美國貿易代表署卻為維持對「管理貿易」的專注，不願讓CEO隨團。

消息人士表示，川普團隊仍可能臨時組織CEO代表團。每年吸引數十位美國頂尖高階主管的中國發展論壇，今年將在峰會前一周舉行。

消息人士透露，TikTok在美被迫剝離之後，北京希望獲得安全保障，以確保中國對美投資。

今年1月，川普邀請中國汽車製造商在美建廠，但美國官員表示，川普並未像對日本、韓國和台灣那樣，全力爭取中國的投資承諾。

部分共和黨議員警告貝森特，華盛頓不應降低對中國投資的防範措施。

關稅依舊是潛在的導火線。美國最高法院上月廢止了川普根據緊急條例對中國及其他國家徵收的10%芬太尼相關關稅。美國官員表示，川普政府已告知北京，預計將根據另一項法律重新徵收該稅項。

但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），這次峰會的目的不是「為了貿易開戰」，「而是為了維持穩定，確保中國履行我們的協議，購買美國農產品、波音飛機等，並確保他們向我們提供所需的稀土」。

峰會的潛在成果之一可能是中國同意購買約500架波音窄體飛機。去年，川普曾威脅對波音零件實施出口管制，這是中國的痛點。

兩名聽取談判簡報的消息人士表示，北京正尋求美方在採購上做出讓步，包括多年的零件供應保證。由於波音 的生產速度和訂單積壓，這批交付工作可能要到2030 年代才能完成。

知悉討論情況的人士指出，白宮官員仍可能選擇將波音交易推遲，以減少對北京作出讓步的需要，並保留一些交易，留待未來在美國本土舉行的峰會上宣布。

