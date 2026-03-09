新聞評論／「議程擺在桌上」 顯見北京積極籌備川習會

我的頻道

記者 廖士鋒
中國外長王毅表示，川普訪中議程已經擺在桌上。(新華社)

距離川普總統按計畫對中國進行訪問的時間還有三周，8日上午在北京梅地亞中心舉行的外長記者會，直接提供外界解讀川習會是否生變的訊號。王毅的說法顯示，川普訪問應仍會照常舉行，北京也緊鑼密鼓籌備中。

8日記者會前兩小時開放媒體入場，不到五分鐘，幾百個座位就幾乎被填滿。王毅先後回答21個問題，近三分之一都與美國有關，觸及中歐關係、中拉關係、抵制保護主義，以及兩家美國媒體詢問川普訪問和「中美共治」說法等，凸顯占比仍極重。

王毅8日表態「高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。幾日前，中國全國人大會議發言人婁勤儉說，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用」。中國駐美大使謝鋒在政協委員小組會議受訪時也表示，希望美方和中方相向而行，「推動中美關係穩定健康、可持續發展」，並形容「道路是曲折的，前途是光明的」。

從前述表態來看，雙方正在進行最後的籌備，並沒有因為美國攻擊伊朗而告吹，且北京反而愈來愈呈現出積極的傾向，王毅8日談到美國，語氣都相當平和，未見有疾言厲色，與談到日本時大不相同。

今年是「十五五」頭一年，儘管綱要草案提到要敢於鬥爭、善於鬥爭，「勇於面對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，但顯然中國仍聚焦辦好自己的事、苦練「內功」，推動科技革新與消費復甦，官場也正醞釀明年大事。川普對於訪問中國也有很強的需求，在美國最高法院關稅判決出爐後，他急需在對外經貿議題上取得新成果，並營造期中選舉有利環境，傳出中方將採購500架波音飛機就是例證。

既然中國與美國想要「相向而行」，那麼對北京來說，石油等中東戰略布局或尚可重新調整，但若「怒髮衝冠」讓訪問開天窗，則恐要直接面對「驚濤駭浪」。或許川普也算準這點，雙方將如何交易，只能拭目以待。

川普 王毅 川習會

