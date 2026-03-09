川訪中議程已上桌 王毅：今年是中美關係大年

我的頻道

特派記者廖士鋒／北京報導
中國外長王毅（左二）8日在外長記者會指出，今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在桌面上。 （中新社）
中國「兩會」期間最受矚目的外長記者會8日登場。對於美以打擊伊朗後，美國總統川普即將到中國的訪問會否受到影響？中國外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

預告習今年將有重要出訪

外長記者會開場時，王毅先回應了「元首外交」的提問，他預告，中國國家主席習近平今年「將在國內接待各方來賓」，主持APEC非正式領袖會議、第二屆中阿峰會等重大主場外交，還將開展「數起重要的出訪」。

美媒提問：美國與以色列對伊朗打擊，會不會影響川普本月底的登陸？以及華府有人擔心他致力於達成經貿成果，而在台灣問題上讓步等，王毅回應時說兩國元首「在最高層次上保持了良好交往」，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障。

王毅稱中方態度開放「關鍵是美也要相向而行」

他強調，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。王毅稱，中方的態度始終是積極的，也是開放的，「關鍵是美方也要相向而行」。

川提美中共治 王不認同

就川普等人提出的「美中共治」框架中國是否接受，王毅稱，多元共生才是人類社會本來的面貌，「多極共存才是國際格局應有的樣子」。他強調中國「絕不走國強必霸的老路，也不認同『大國共治』的邏輯」，願同各國一道，「共同迎接多極世界的到來」。

主張伊朗等國主權應受尊重

而美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京的表態與作為。王毅對此表示，中國主張「伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯」，也強調「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力並不能證明自己的強大」。他提到，中東人民是這一地區的真正主人，「策畫顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

另對中俄關係，王毅說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」，「我們不懼任何外部挑撥和施壓，具有強大戰略韌性」。

