WSJ：FBI監控網路 疑遭中國駭客入侵

FBI的監控網路疑遭中國駭客入侵，正深入調查。(路透)

華爾街日報6日獨家報導，知情人士表示，聯邦調查局(FBI )監控網路疑似遭到中國入侵，FBI則說已經處理了網路裡的「可疑活動」。

消息人士說，美國調查人員研判，與中國政府有關的駭客 侵入聯邦調查局一個內部電腦網路，某些跟美國國內監控命令有關的訊息曾存放於網路當中。消息人士表示，目前並不清楚駭客入侵的範圍以及嚴重程度，案件調查現仍處於初期階段。

報導指出，隨著調查人員蒐集到更多訊息，調查初期做出的結論可能將有改變。如果證實中國要為這次入侵行動負責，這起案件將是北京駭客對美國執法部門監控命令電腦系統發動的最新一次攻擊。這些系統存放著高度敏感資料。

知情人士說，某些國會議員最近幾天接到通知指出，聯邦調查局上個月已針對此案展開調查。

在這次入侵事件裡，駭客進入一個非機密的系統，系統裡有犯罪嫌疑人與受到政府監控的其他人士通話紀錄與網路活動紀錄。

系統當中包含資訊有接到電話與撥打電話、IP與網站地址，還有某些路由器的訊息，但沒有電話通話內容或數位通訊內容。

聯邦調查局對華爾街日報發表聲明說，發現FBI網路的可疑活動(suspicious activities)之後已經處理問題，「我們動用所有技術能力做出回應」。

中國駐美大使館並未回應華爾街日報採訪要求。對於西方國家指控駭入政府及企業網路，中國向來否認，中國則指控美國才是網路空間的侵略者。

華爾街日報2024年報導，調查人員稱為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的中國駭客組織，透過美國電信供應商系統取得聯邦政府 獲得法院批准的網路監聽申請資料。美國官員後來表示，「鹽颱風」跟中國情報部門有關，FBI仍在追查「鹽颱風」事件。

這次聯邦調查局內部系統遭駭是否與「鹽颱風」有關或是其他組織所為，目前仍不清楚。