台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

菲律賓總統府曾公開發布台陸軍司令呂坤修（紅圈者）與菲律賓總統小馬可仕（前中）同框的影像，傳呂坤修上月再密訪菲律賓。(圖／取自菲律賓總統府發布影片)

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，菲律賓與美日軍艦日前在巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側。據了解，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，菲律賓總統府曾發布陸軍司令呂坤修與菲律賓總統小馬可仕同框的影像，呂坤修上月23日再密訪菲律賓。

對於呂坤修訪菲，陸軍司令部第一時間回應表示不評論，在報導出爐後，陸軍司令部表示，有關台灣出資升級美軍基地傳聞並非事實，勿臆測涉外交流活動，避免造成誤解、徒增未來國際交流困難度。

美國國會美中經濟與安全審查委員會(USCC)去年11月在報告建議，利用「外國軍事銷售制(FMS)計畫」，引入台灣資金，協助位於呂宋島和巴拉望等美菲「加強國防合作協議」所設軍事基地升級改造。

據悉，呂坤修訪菲，除禮貌性拜會，傳曾特別參訪美希望台灣投入整修呂宋島和巴拉望兩處美菲合用基地，並向菲陸軍高層了解美軍計畫在菲興建彈藥廠進度。

據指出，台灣若出資協助整修基地，在美軍整合下，台方部隊訓練未來也有權使用，但細節需雙方甚至三方明文訂定。此外，台軍備局205廠遷廠後，彈藥產線因智慧化產線設計爭議短期無法恢復產能，美方正協助菲律賓籌建大口徑火砲彈藥生產線，計畫在蘇比克灣興建彈藥製造中心生產北約規格彈藥。呂坤修前往接觸，也不排除觀察能否作為陸軍彈藥替代貨源。

呂坤修上任後已三度訪菲。去年7月菲律賓陸軍總司令納法雷特中將就職，呂坤修受邀出席典禮，菲律賓總統府發布呂坤修與菲國總統小馬可仕同框合影照。未來雙方可望推進高層互訪、情資分享、情報交換、演訓觀摩、專家交流、軍備贈與、軍品採購等合作。

去年12月，菲國海巡指揮部曾透過社群披露台灣海巡署顏姓(Andrew Yen)駐菲官員到訪，目的是「進一步合作強化海上安全行動」，當地媒體引述專家稱台灣海巡署正以充裕資金換裝有能力發射反艦飛彈的安平級巡邏艇，台灣當地不但有訓練空間，還有堪用的舊船可提供菲律賓使用。

台海軍司令部表示，有關軍事援贈與合作事涉整體外交政策範疇，援例不予評論。海巡署表示，至於有無援贈除役艦艇，事涉整體外交政策，海巡署不予評論。