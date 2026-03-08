我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

新聞眼／台菲擴大軍事合作 經費、主權都是問題

記者洪哲政
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國國會建議台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，牽動美中在當地競合，也左右台灣與區域夥伴的合作發展。台灣援外計畫不管針對友邦或非邦交友盟都有既定制度與管道，菲律賓與台灣同樣位於美中競爭的第一島鏈，地位微妙。

菲律賓奉美國為尊，與中國有海權爭議，但菲國仍忌憚中共「一中」框架；而台灣，就算美國居間串聯，援外也需符合審計規定，要提供預算、援贈軍品，與受贈者簽署協定，至少是能供核銷的證明，這涉及官方文書往來認定，樣樣涉及主權。

台菲軍事並非毫無往來，台空軍C-130H定期運補太平島與遠航訓練航班，因須航經菲國防空識別區，都有官式聯繫管道。1990年代初期，美軍逐步退出菲國，當時國安高層規畫與菲國成立民間飛行學校，租用美軍移轉的機場、空域，代訓台空軍官校初級飛行。但風聲走漏，再加上美國不支持，無疾而終。

而提及援贈，外界對日本援助菲律賓公務船舶案耳熟能詳，日本捐贈公務船舶給菲律賓，是透過日本「政府開發協助」的半官方民間機構為之，有募款機制，而台灣並沒有類似中介機構。

舉例而言，台灣外交部協調海巡署撥發除役艦艇援菲，因兩岸敏感，菲方既不會像台灣海軍赴美接艦派員來台自行啟封艦艇，自力行駛返國，也不會派拖船將除役艦自行拖返菲國整修。據了解是比照日本，要求台方海巡署自行完成整修，再運用人力將船開赴菲國交艦。

海巡署近年積極換裝新艦以抵禦中共灰色地帶作戰，目前除役尚未報廢拆除的艦艇是今年計畫除役的500噸級金門艦與已除役的連江艦。海巡艦艇每年需進廠歲修、五年一大修，視噸位而言，歲修需經費台幣1000萬至2000萬元(約31.5萬至63萬美元)，大修則以億元計。艦艇都選在大修年度不進廠除役，以免浪費維修效益。

海巡除役艦艇若要援贈菲國，再回海上執行任務，慣例上就要進廠大修，定更、定檢零件都要換新。龐大經費從何而來？要找到錢，內部許多問題要處理。海巡署如此，軍方也面臨相同困境。

世報陪您半世紀

日本 中共

上一則

大學運動員報酬設限 川普：比解決伊朗問題難

下一則

台菲軍事合作升溫 陸軍司令三度訪菲

延伸閱讀

傳台灣資助菲律賓修繕美軍基地 藍委：副業還是別接

傳台灣資助菲律賓修繕美軍基地 藍委：副業還是別接
川習會倒數 美前駐中大使伯恩斯籲川普捍衛對台軍備義務

川習會倒數 美前駐中大使伯恩斯籲川普捍衛對台軍備義務
伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障

伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障
新聞評論／美國精準斬首伊朗後 對台軍售將再打折？

新聞評論／美國精準斬首伊朗後 對台軍售將再打折？

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚