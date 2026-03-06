北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

美國與以色列 對德黑蘭擴大攻擊之際，路透報導，三名外交界消息人士說，中國正與伊朗交涉，要求允許原油及卡達液化天然氣船隻安全通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。伊朗戰爭在5日已經進入第六天，身為石油 運輸重要通道的荷莫茲海峽幾乎關閉，全球各國大約失去五分之一的石油及天然氣供應。

印度新德里電視台（NDTV）4日報導稱，為「感謝」中國在中東衝突中的立場，伊朗方面表示將僅允許中國船隻通過荷莫茲海峽。

彭博報導，根據航運數據公司Kpler的船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」(Iron Maiden)的散裝貨輪，5日凌晨將船舶識別信號從「待指示」（For Orders）改為「中國擁有」(China-owner)之後，通過了荷莫茲海峽。

伊朗伊斯蘭革命衛隊5日表示，荷莫茲海峽目前僅對美國、以色列、歐洲及其西方盟友的船隻關閉。

消息人士說，與伊朗關係友好、高度依賴中東供應的中國，對於伊朗癱瘓海峽航運感到不滿，現正向德黑蘭施壓，要求准許船隻安全通行。

中國身為全球第二大經濟體，大約有45%的石油供應經過荷莫茲海峽。

德黑蘭攻擊波斯灣地區能源設施，也攻擊穿越荷莫茲海峽的船隻，導致石油生產受挫。自從戰爭衝突爆發以來，原油價格已經上漲超過15%。

製糖產業資深專家麥克道格(Mike McDougall)對路透表示，中東地區糖業高層主管表示，目前某些船隻依然通過荷莫茲海峽，但幾乎清一色是中國或伊朗擁有的船隻。

貝森特將要求中國向美購買石油 少買俄油

華爾街日報5日獨家報導，「川習會」登場之前，財政部長貝森特(Scott Bessent)可能3月中旬在巴黎與國務院副總理何立峰(He Lifeng)見面時先提出要求，希望中國減少購買俄羅斯 石油，改向美國購買。

知情人士說，貝森特最近幾天跟前任美國官員、企業領袖及政策分析師私下討論時，談到持續嘗試讓中國轉向美國購買石油及天然氣的努力；貝森特與何立峰將為4月初的「川習會」確認峰會架構，消息人士說，屆時貝森特將要求中國向美國購買石油。

對中國來說，減少購買俄羅斯石油堪稱重大要求，因為俄羅斯是中國的戰略盟友，中國採購原油時獲得大幅折扣優惠，相較之下，美國石油價格則昂貴許多。另外，不買俄羅斯原油將破壞北京與克里姆林宮之間的關係，並且削弱俄羅斯在俄烏戰爭當中的地位。知情人士表示，貝森特也在考慮要求中國減少購買伊朗石油。

報導指出，川普呼籲伊朗人民起義的發言讓北京覺得敏感。