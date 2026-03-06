面對中國挑戰 柯伯吉：別在中有利領域與之對抗

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
國防部政策次長的柯伯吉5日出席聯邦眾院軍事委員會聽證會。(中央社)
國防部政策次長的柯伯吉(Elbridge Colby)5日表示，面對中國的挑戰，美國最好的應對方法就是不要在對方有利的地方與之對抗，同時各方利益都要被尊重。

聯邦眾院軍事委員會5日針對美國國防戰略和態勢舉行聽證會。繼聯邦參院軍事委員會主席威克爾(Roger Wicker)日前提到2026國防戰略中沒有提到台灣，共和黨籍聯邦眾議員魏特曼(Rob Wittman)5日也對此做出質疑，指美國的公開發言和文件內容有其重要性。

此外，魏特曼也指出，美國國會已經通過總統撥款權(Presidential drawdown authority)提供8.5億美元給台灣，同時也透過台灣安全合作倡議，提供台灣10億美元，但他質疑說，國防部至今尚未執行這些款項，質問出席聽證會的柯伯吉，相關預算的執行進度，是否已應用在台灣的防衛、訓練和裝備升級上？

對此，柯伯吉表示，他不確定預算執行的狀況，擬確認後再向魏特曼說明。

聯邦眾議員戴佳雷(Scott DesJarlais)5日則指出，美國最大的對手依序排名為中國、俄國、伊朗和北韓，並問及，美軍現在攻擊伊朗，假如又與中國發生衝突，美國是否有能力兩面作戰？柯伯吉回答說，美國的狀況很好，很大部分歸功於川普總統的領導，指國防戰略不但鎖定強化國防工業能力、備戰能力，也要恢復戰士精神，再加上美國盟友夥伴快速加強自我防衛，這讓美國有辦法應對全方位的潛在情況。

戴佳雷進一步表示，他認為面對中國和台灣之間的衝突，最好的應對方法就是不要讓衝突發生；柯伯吉對此回應說，應對中國挑戰的最好方法就是不要在對方有利的地方與之對抗，且各方的利益都被尊重；柯伯吉說，這也是川普和國防部長赫塞斯在做的。

共和黨眾議員哈里根(Pat Harrigan)則詢問說，因應美軍在伊朗展開軍事行動，美軍有沒有特別的部署、調整，包括彈藥分配等，以確保北京方面不會視此為機會進犯台灣？

柯伯吉說，美國正密切觀察潛在對手的反應，並清楚地看到美軍的力量起到嚇阻的作用；此外，美軍並非只重視數量，也非常重視細節，包括如何有效部署美國的軍事力量在第一島鏈上打造阻絕防禦(denial defense)。

