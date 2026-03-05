我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習或提反台獨

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

「川習會」大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習近平可能提反台獨

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。(路透)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。(路透)

川普總統預定3月底訪問北京，財政部長貝森特將於3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰，計畫為川普與中國領導人習近平的峰會確立框架。華爾街日報5日獨家報導，貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程：要求中國減少向俄羅斯等美國對手購買石油。

知情人士表示，貝森特近日與前美國官員、企業高管及政策分析人士進行私人諮詢，會中提到美方正持續試圖讓中國改為購買美國的石油與天然氣產品。這些人士說，貝森特正考慮在與何立峰會面時提出能源議題。此外，他也在考慮要求中國減少購買伊朗石油。儘管目前大部分伊朗石油在美以空襲後處於停產狀態，但華府希望北京在伊朗石油未來恢復出口時降低對其長期依賴。

對中國而言，減少購買俄羅斯石油將是一項不小的要求。中國目前以折扣價格從戰略盟友俄羅斯進口原油，而美國石油價格將高出許多；若不再進口俄羅斯原油，不僅會衝擊中俄關係，也將削弱莫斯科在烏克蘭戰爭中的地位。

習近平在與川普會面時，也預計將提出一項重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場，以削弱台灣的信心。

知情人士還表示，貝森特在前述私人會議中指出，華府正尋求北京增加購買美國黃豆與波音飛機，並放寬對稀土元素的出口管制。北京則預計要求美國降低關稅，放鬆高科技零組件的出口限制，尤其是晶片製造設備與人工智慧相關設備。

美國資深官員透露，貝森特在下一輪與中國會談前，曾與美國前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、曾參與制定川普第一任政府「國家安全戰略」的退役空軍准將史伯丁（Rob Spalding）、黑石集團高層，以及亞洲協會與胡佛研究所的政策分析師進行討論。

這些接觸顯示，美方正試圖跨越關稅糾紛，在全球兩大經濟體之間建立更可預期的關係。一名資深政府官員表示，貝森特對美中關係前景持樂觀態度。不過知情人士說，貝森特也警告，如果川習會未能提出可落實的計畫，與中國取得實質突破的機會將會縮小。

一名美方資深官員表示，川普政府將4月峰會視為討論的開始，並指出兩位領導人的關係使政府預計今年最多可能舉行四次領導人級會晤。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

華府 川習會 川普 習近平

上一則

近5萬份艾普斯坦檔案本周解封 涉川普內容受關注

延伸閱讀

卜睿哲：北京可能促川普克制對台軍售、公開反台獨

卜睿哲：北京可能促川普克制對台軍售、公開反台獨
鋪路川習會 貝森特、何立峰下周巴黎會談 紐時：中仍可能取消川習會

鋪路川習會 貝森特、何立峰下周巴黎會談 紐時：中仍可能取消川習會
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
川習會照常推進 貝森特、何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

川習會照常推進 貝森特、何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19
三名美軍在對伊朗的軍事行動中喪生。(美聯社)

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

2026-03-01 10:41
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

2026-02-28 22:04

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說