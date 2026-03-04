我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

國防戰略未提台 美官員：川普風格清晰但低調

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯邦參院軍事委員會主席威克爾(Roger Wicker)3日批評川普政府的2026國防戰略沒有提到台灣，恐讓外界誤認為美國減弱對台灣民主的支持，國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)則說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，並認為川普政府在建立嚇阻能力上比前任政府做得更多。

有聯邦參議員也提媒體報導指美軍彈藥庫存恐面臨挑戰一事，質疑這訊息是否可能讓中國覺得有機可趁而向台採取行動？柯伯吉答覆表示，美國的潛在對手觀察到美軍實力都感到威脅。

川普政府日前公布2026國防戰略，內容除了視美國國土和對西半球的掌控為美國的優先事項，也放緩對中國的用字，不再形容中國是美國步步緊逼的威脅，弱化美中對立的印象，甚至內容中也沒有直接提到台灣。

聯邦參院軍事委員會3日針對2026國防戰略(National Defense Strategy)舉行聽證會，威克爾即點出，國防戰略中只提到第一島鏈，疑似是希望用不提到台灣的方式來呈現台灣；他指出，公開的國防戰略全文完全沒有提到台灣二字，這似乎是要符合國防戰略所形容的，對北京強硬，但不必要對立的立場。

威克爾認為說，這樣的做法有可能讓外界誤解美國對台灣民主的支持，尤其川普政府現在未能執行過去已經授權給台灣的支援，更加深錯誤的印象。

對此，柯伯吉提到川普政府去年通過大規模的對台軍售，是川普政府的紀錄中很重要的一部分；柯伯吉也說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，聚焦在達成美軍和盟友實際的軍事備戰實力，而非著重在做出重大的修辭聲明；柯伯吉也說，沒有人能懷疑國防部致力於支持總統在「國家安全戰略」中的方向，也就是在第一島鏈上建立阻絕任何侵犯的能力。

此外，共和黨參議員班克斯(Jim Banks)則詢問柯伯吉，美對台軍售會如何強化台灣能力協助美軍？柯伯吉回答說，台灣的問題非常敏感，並指出，新版的國防戰略非常清楚，美國不會改變，也不企圖在任何方面改變政策。

柯伯吉表示，提供台灣防禦性武器，同時反對透過暴力或脅迫的方式來改變現況是美國過去近半個世紀以來的立場，而國防部的政策與此是一致的。

柯伯吉並拿前任總統拜登與川普做比較，他表示，拜登在很多方面很高調，但在建立實際嚇阻能力上比川普做得少。

世報陪您半世紀

國防部 川普

上一則

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

下一則

考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

延伸閱讀

川普分心打伊朗 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口

川普分心打伊朗 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口
伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備
專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售
傳川普擱置對台軍售 專家直言僅是延後：習近平經濟籌碼不足以取消

傳川普擱置對台軍售 專家直言僅是延後：習近平經濟籌碼不足以取消

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘