FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點

金融時報報導，五角大廈利用AI在軍事上打造網攻工具，找出中國電網弱點。（新華社）

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI 公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，進行自動化偵察。

金融時報報導，美國現已具備強大的網路間諜工具，但正尋求部署新一代AI，以找出對手系統中的軟體漏洞加以利用，在衝突中強化滲透能力並削弱對手。

知情人士指出，構想中的系統將利用AI滲透電腦網路、繪製漏洞分布圖，並將潛在目標納入美方戰爭規畫。五角大廈 對此未予置評。

OpenAI、Anthropic、Google 與馬斯克旗下的xAI已獲得總額約2億美元的合約，與美國政府合作發展軍事、網路與安全應用。目前不確定哪些公司將參與這項新網路計畫。

一名美國高層官員26日警告，若Anthropic未能與五角大廈達成協議，放寬AI模型Claude在軍事用途上的限制，政府將終止雙方現有所有合作。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）已拒絕軍方「最後通牒」，表示無法「昧著良心同意」模型被用於AI自主武器或大規模國內監控。

目前Claude是唯一用於機密任務的AI模型，但多名知情人士指出，包括OpenAI與Google在內的其他AI實驗室員工，也對類似議題表達擔心。

五角大廈此舉反映華府認知到，在任何與中國的戰爭情境中，網路作戰的重要性日益提升，且AI可能左右戰局。中情局（CIA）前中國事務分析主管魏德爾（Dennis Wilder）表示，AI網路工具有助解決掃描並辨識脆弱基礎設施所需龐大人力的問題。

他形容，這就像夜間的竊賊逐戶試門，直到找到未上鎖的房子。AI輔助的網路入侵可大幅增加測試的「門戶數」，使目標篩選與繪製更精準、更有效率。

軍方網路專家目前已在辨識脆弱目標，但新AI工具可在較少人力介入下，以更快速度與更大規模完成任務。一名熟悉計畫的人士指出，軍方長期建立針對電網滲透的網路攻勢策略，但「攻防必須並行，兩者缺一不可」。

另有知情人士表示，鄰近資料中心的發電廠可能成為目標，以干擾對手的AI運算能力。一名熟悉五角大廈立場的人士表示：「這是對中國現況以及缺乏監管護欄的回應。在局勢全面升溫時，我們不能自我設限。」