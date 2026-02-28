FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點

我的頻道

編譯梁采蘩／綜合報導
金融時報報導，五角大廈利用AI在軍事上打造網攻工具，找出中國電網弱點。（新華社）
金融時報報導，五角大廈利用AI在軍事上打造網攻工具，找出中國電網弱點。（新華社）

多名知情人士表示，美國國防部正與主要AI公司洽談合作，計畫對中國的電網、公用設施及敏感網路，以及其他潛在對手的相關系統，進行自動化偵察。

金融時報報導，美國現已具備強大的網路間諜工具，但正尋求部署新一代AI，以找出對手系統中的軟體漏洞加以利用，在衝突中強化滲透能力並削弱對手。

知情人士指出，構想中的系統將利用AI滲透電腦網路、繪製漏洞分布圖，並將潛在目標納入美方戰爭規畫。五角大廈對此未予置評。

OpenAI、Anthropic、Google與馬斯克旗下的xAI已獲得總額約2億美元的合約，與美國政府合作發展軍事、網路與安全應用。目前不確定哪些公司將參與這項新網路計畫。

一名美國高層官員26日警告，若Anthropic未能與五角大廈達成協議，放寬AI模型Claude在軍事用途上的限制，政府將終止雙方現有所有合作。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）已拒絕軍方「最後通牒」，表示無法「昧著良心同意」模型被用於AI自主武器或大規模國內監控。

目前Claude是唯一用於機密任務的AI模型，但多名知情人士指出，包括OpenAI與Google在內的其他AI實驗室員工，也對類似議題表達擔心。

五角大廈此舉反映華府認知到，在任何與中國的戰爭情境中，網路作戰的重要性日益提升，且AI可能左右戰局。中情局（CIA）前中國事務分析主管魏德爾（Dennis Wilder）表示，AI網路工具有助解決掃描並辨識脆弱基礎設施所需龐大人力的問題。

他形容，這就像夜間的竊賊逐戶試門，直到找到未上鎖的房子。AI輔助的網路入侵可大幅增加測試的「門戶數」，使目標篩選與繪製更精準、更有效率。

軍方網路專家目前已在辨識脆弱目標，但新AI工具可在較少人力介入下，以更快速度與更大規模完成任務。一名熟悉計畫的人士指出，軍方長期建立針對電網滲透的網路攻勢策略，但「攻防必須並行，兩者缺一不可」。

另有知情人士表示，鄰近資料中心的發電廠可能成為目標，以干擾對手的AI運算能力。一名熟悉五角大廈立場的人士表示：「這是對中國現況以及缺乏監管護欄的回應。在局勢全面升溫時，我們不能自我設限。」

Anthropic：不同意美國軍方無限制使用AI

ABC：美軍中央司令部已向川普簡報對伊朗軍事選項

范斯：美軍若襲伊朗 絕不會陷入持久戰

雜音雖多 OpenAI仍募得1100億…創未上市科技公司紀錄

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

