CNN：吹哨者披露中國以「祕密手段」監視包括在美國的海外僑民

記者顏伶如／綜合報導
吹哨者披露中國如何在本國及海外地區監視公民的祕密手段，包括在美國。示意圖（路透）
吹哨者披露中國如何在本國及海外地區監視公民的祕密手段，包括在美國。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)27日報導，紐約餐廳老闆馬瑞林(Ma Ruilin，音譯)親手製作新鮮麵條，但他以前在共產黨內的大多數同僚則不理解，為何馬瑞林放棄身為官員的舒適生活，跑到遠在世界另一端的廚房裡工作。

50歲的馬瑞林對北京政策幻滅之後，冒著失去一切的風險，逃到美國。他在三小時專訪中對CNN披露中國如何在本國及海外地區監視公民的祕密手段，包括在美國。他說：「這個體制一直很邪惡，若不離開，就只能繼續做壞事。」

身為回族的馬瑞林透露曾在鎮壓宗教少數民族的計畫裡參與策畫及執行，說明曾經隸屬的中共中央統戰部(UFWD)如何擴張規模與行動範圍。美國執法部門正在加強打擊北京對海外僑民展開的「跨國鎮壓」(transnational repression)恐嚇手段，馬瑞林的現身說法提供了來自體制內部的重要證據。

聯邦調查局(FBI)反情報與間諜部副主任羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)說：「這是中國政府在美國領土讓異議人士噤聲的行動，手段極為激進，範圍廣泛。」

羅札夫斯基說，數以百計中國間諜在美國境內行動，對美國主權造成嚴重侵犯，還有更多來自中國的遠端操作。他表示，FBI投入數百名人力正在關注這個問題，已經對多名涉嫌在美從事間諜活動、與北京有關的嫌犯提出多項起訴，可是調查人員在許多領域的「卻遠不如中國資源豐富」。

馬瑞林說，中央統戰部絕對在美國有工作，「這點毫無疑問」。他說，曾經看過內部文件顯示，某些統戰部線民在美國被捕。

報導指出，統戰部觸角伸向在美國的某些學生組織以及同鄉會類型的社區團體。雖然社區團體幫忙僑民處理申請駕照等日常事務，但羅札夫斯基表示，這些組織也常做為拉攏願意參與「跨國鎮壓」民眾的招攬基地。

馬瑞林說，招攬手段包括透過金錢或其他好處，「要收買人心或讓人腐敗，方法太多了」。

羅札夫斯基指出，在美國的海外華人處境是脆弱的，「如果你很受歡迎，勇於發言或者有龐大的追蹤粉絲，就會被視為威脅」。他表示，手段包括威脅家人、派中國官員到美國騷擾個人、雇用私家偵探監視行蹤，甚至暴力對待。他說，中國正在製造一種奧威爾式(Orwellian)的極權氛圍，讓人即使在美國領土且擁有言論自由也不敢出聲，「這是由中國政府最高層級直接下令的」。

