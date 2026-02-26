我的頻道

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

編譯簡國帆／即時報導
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國永久性正常貿易關係地位的經濟影響。（路透）
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國待遇」）的經濟影響，可能推升中國輸美商品的關稅

ITC表示，國會撥款法案已要求該機構啟動調查，評估撤銷中國最惠國待遇對美國經濟、產業及產品上游採購的影響，並將依法在8月21日公布調查結果。

ITC表示，報告將聚焦於在中國輸美產品關稅上調至高於最惠國稅率的水準時，美國可能遭受直接且最大影響的貿易產業、生產及物價，並將評估另一種情境，在國會撤銷中國永久PNTR時，分五年時間逐步對攸關國安的重要產品課徵關稅。

USITC表示，「由於這項調查的時程加速，IRC不計畫舉行公共聽證會」，公眾能在4月13日工作日結束前，針對提高對陸關稅的影響提交書面意見。

若美國撤銷中國的PNTR，將提高中國的基本最惠國稅率，且將疊加在美國總統川普所課徵的所有懲罰性關稅之上。

川普2025年1月就職時，便指示貿易和商務主管機關評估撤銷中國PNTR的立法提案，並陸續對中國產品加徵關稅，疊加在常見的約2.5%最惠國稅率之上。

