OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市

OpenAI商標。（美聯社）

聊天機器人ChatGPT 開發商OpenAI 最新報告揭露，中國執法人員使用ChatGPT發動大規模「網路特戰」，運用假帳號與人工智慧（AI）操作輿論，鎖定對象包括海外異議人士及日本首相高市早苗 等。

OpenAI是根據使用者下的指令，並追踪相關帳號，提出分析報告。

報告指，現有證據顯示，中國執法機關正執行一項「網路特戰」策略，以壓制異議並使批評者噤聲，行動範圍遍布網路與真實世界，國內外皆然。這項行動規模龐大、資源投入密集且持續進行，至少動員數百名人員、數千個分布於數十個平台的假帳號、在地部署的人工智慧模型，以及數十種戰術運用，範圍從大量檢舉異議人士社群帳號、大量網路發文、偽造文件到冒充美國官員不等。

報告稱，此一策略帶來的影響層次不一，從表面上影響力低的社群媒體貼文，到據稱具有高度影響力的直接對目標接觸。但所有這些都代表這是一場資源充足、籌畫周密的隱蔽影響力行動，目標鎖定美國、日本與這兩國的盟友，以及全球各地的中國共產黨批評人士。

這份報告有幾處指涉與台灣有關，包括高市早苗「台灣有事」言論遭到攻擊，並有網軍發布反高市的迷因圖。有一則使用反高市早苗為標籤的推文寫道：「#右翼共生者，高市早苗是世界上最危險的女性之一。」

相關網軍還製作一張迷因圖，把關注亞洲人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）和「1450」並列，暗示兩者都是外國間諜，「雙間勾結」。「1450」是台灣網路俗稱的網軍。

報告標題為「隱蔽影響力行動：中國的網路特戰」，內容提到ChatGPT用戶規畫並記錄隱蔽影響力行動與騷擾活動。

OpenAI稱，已封鎖一個與中國執法機關人員有關的ChatGPT帳號。該帳號嘗試利用他們的模型，規畫一項針對高市早苗的隱蔽影響力行動，但模型拒絕加以協助。他們也曾要求模型編輯和潤飾有關所謂「網路特戰」，亦即針對國內外敵對對象進行隱蔽影響力行動的定期狀況報告。

該用戶與ChatGPT的互動中，也出現更大範圍的網路活動跡象，包括討論社群媒體上的主題標籤及假帳號等內容。這些互動還導向一個名為「revealscum[.]com」的網站，該網站在2024年初就已被辨識出是源自中國資訊作戰行動「Spamouflage」的一部分。Meta在2023年8月就將Spamouflage指向與中國執法單位有關人士。報告稱，在網路上辨識到的相關內容，未顯示是利用ChatGPT的語言模型所生成。

報告也指，雖然ChatGPT阻擋了協助，但操作者仍會運用本地部署的人工智慧模型，如DeepSeek及Qwen繼續執行。

「德國之聲」報導，OpenAI報告共分析七類AI惡意使用情境，包括感情詐騙、內容農場等。其中篇幅最大的一章詳細分析中國一系列操縱輿論與打壓異議人士的手法，知名X平台博主「李老師不是你老師」也是被攻擊對象。

報告稱，操作員在超過300個境外社群平台上運作數千個假帳號，並於微博、微信等中國平台發布數百萬則貼文。鎮壓異議的手段超過100種，包含偽造政府文件、冒充外國官員、捏造異議人士的死訊等，從鎖定目標、施壓、抹黑，到讓異議人士消音，皆有標準作業流程。中國操作員也透過散播謠言與「釣魚式檢舉」，在異議貼文下大量張貼極端言論，借此觸發平台自動審核機制，或動用假帳號集體檢舉，迫使目標帳號遭封禁。