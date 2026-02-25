紐時：CIA曾向蘋果、Nvidia等機密簡報中國犯台風險

我的頻道

中央社／紐約24日電
CIA曾向蘋果執行長庫克、Nvidia輝達執行長黃仁勳等科技鉅子就中國犯台風險進行機密簡報。(路透)
紐約時報今天報導，中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向蘋果執行長庫克、Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等科技鉅子就中國犯台風險進行機密簡報。

紐約時報（The New York Times）報導，從前總統拜登到現任川普總統，美國兩屆政府力圖擺脫對台灣晶片的高度依賴，但成效有限。

據報導，拜登政府任內商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）團隊難以說服各企業向英特爾（Intel）或三星（Samsung）購買晶片。雷蒙多沮喪之餘要求中央情報局（CIA）局長和國家情報總監（DNI）就中國和台灣相關最新情報進行機密簡報。此事先前從未被報導過。

2023年7月，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰三位知名科技巨擘高層齊聚矽谷一間安全簡報室。高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）則透過視訊與會。

他們聽取CIA局長和國家情報總監的發言，對方提到中國的軍事開支可能意味著中國將在2027年對台灣採取行動。庫克會後表示，他都「睜著一隻眼」睡覺。

然而六名知情產業人士透露，這些公司仍未對美國晶片下重大新訂單。這樣的冷淡反應使得英特爾與三星無法履行「晶片法」（CHIPS Act）合約，美國政府因此削減英特爾和三星共23億美元的補助。

財政部長貝森特（Scott Bessent）上個月在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示：「全球經濟面臨的最大威脅、最大的單點故障，就是97%的高階晶片產自台灣。」他引用的數字略高於業界評估。

貝森特表示：「如果這座島嶼被封鎖、產能被毀，將是一場經濟末日。」

報導說，如果台灣失守，科技業將無法說自己事前沒有收到警告。紐時調查發現，企業高層過於專注在競爭激烈的市場中取勝以及維持高額利潤，以至於對台灣問題的因應僅屬事後考量。而今部分企業終於開始採取措施，但要產生實質效果還需多年。

庫克 英特爾 三星

