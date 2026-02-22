我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

「美中正全面脫鉤」 中國進口商品在美市占率剩不到10%

編譯彭馨儀／綜合報導
據最新統計中國對美國出口量正大幅減少，全面脫鉤之勢已形成。 (美聯社)
政治新聞網POLICO報導，川普總統的關稅政策重洗2025年國際經貿往來，尤其是美中貿易關係正全面加速脫鉤。

聯邦商務部去年12月報告顯示，中國在美國進口市場占有率從2024年13.4%下降到2025年9%。這是自2000年以來中國在美國的最低占額。不到10年前，中國占有率為20%。2025年美國從中國進口額降至3080億元，創2009年以來最低，較2018年5390億元下降超過42%。

惠譽評級(Fitch Ratings)美國經濟研究主管索諾拉(Olu Sonola)表示，中國商品去年11月份遭美國課徵的實質關稅平均稅率為30.9%。而印度則是19.7%，越南12.7%，歐盟8.1%，墨西哥4.2%，加拿大3.7%，台灣3.5%。

以下八大類商品的美中貿易變化。

1.手機

過去25年，美國從中國進口9500億元手機等設備。2017年，中國手機進口達720億元，2025年降至300億元。

中國在美國手機進口市場市占率2018年65%，跌至去年21%。

2.電腦

從2024年26%降至2025年4%。代表去年美國從中國進口電腦設備約110億元，不到前一年進口額的三分之一。相比2021年，美國從中國進口電腦設備達610億元。

3.玩具、遊戲和體育器材

中國10年前市占超過80%。2024年300億元，去年下降到低於190億元占53%。中國電子遊戲機，美國市占從86%降至去年25%。

4.服裝和鞋類

從2024年360億元降至2025年240億元，去年市占20%。10年前是42%。

5.塑膠

中國在美國塑膠進口市場市占2025年較去年下降5個百分點至21%。以進口額150億元繼續保持美國塑膠市場最大份額。

6.其他電子設備

中國顯示器和揚聲器、麥克風等音響設備的進口額，從120億元降到60億元。其他從中國進口的商品，例如電暖器和充電電池，市占也是下降。

7.家具和燈具

美國從中國進口的家具、燈具和寢具，2025年預計為126億元，較前一年185億元減少更多。

8.藥品

2025年，美國從中國進口的藥品價值約54億元，低於前一年的近80億元。中國在美國藥品進口總額中所占比例不到3%。

