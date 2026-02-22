CNN：中秘密核爆 疑研發新核武

助理國務卿葉奧(Christopher Yeaw)早前指中國在2020年6月進行地下核子試爆，目前美國情報部門認為中國疑似正在研發新一代核武器。

有線電視新聞網(CNN)21日援引多名熟悉美國情報評估的消息人士獨家報導說，「美國情報機構相信中國正在研發新一代核子武器。」近年來至少已進行過一次秘密核試驗。中國目的是徹底改造其核武軍火庫，成為世界上技術最先進的核武強國。

報導指出，美國情報界正在辯論北京是否改變其核子戰略思維。

一派意見認為，中國持續提升其核武能力，愈來愈接近與美俄平起平坐的核武力地位，甚至有可能超俄趕美。

報導引述知情人士說，美國情報機構在中國2020年6月疑似核試爆後，從後續審查過程所收集到的證據，得出結論是：此次試驗的動機是中國尋求研發下一代核武，包括研發能夠攜帶多個小型核彈頭的導彈。

報導還說，中國似乎還在研發此前未有的低當量戰術核武，這可用於打擊更接近本土的目標，顯然是為了一旦武力攻台時，對付美國的可能介入。

美國情報官員一直指控中國積極擴大其核設施，但始終沒有證據，如今政府官員認為已有強有力的證據支持這個理論，部分原因是從中國2020年核試中所了解到的情況。

消息人士稱，川普 政府選擇此時披露中國近6年前所謂核試驗的細節，相當引人注目。因為美國堅持要求中國加入任何新的核武協議，但中方一直拒絕。而總統川普暗示美國可能會恢核試驗。

中國駐美大使館 發言人劉鵬宇在回應CNN詢問時表示，「美國歪曲和抹黑了中國的核政策。」

劉鵬宇指出，「這是美國旨在追求核霸權，並逃避自身核裁軍責任的政治操縱」；又說「中國堅決反對這種說法，美國關於中國核試驗的指控完全沒有根據。中國反對美國任何企圖捏造藉口恢復自身核試驗的行為。」

美國國防官員回應說，五角大廈 「不對與具體核試驗事件相關的所謂情報評估發表評論。」