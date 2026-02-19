前副國務卿康貝爾：川普主義非短期現象 共和黨回不去了

對於川普(圖)規劃4月訪中一事，康貝爾預期雙方將「各取所需」。(美聯社)

前副國務卿康貝爾今天表示，中國並不樂見當前國際局勢的不確定性；他也懷疑，北京是否充分理解「川普 主義」並非暫時。他觀察，共和黨不會回到過去樣貌，而是以不同形式存在。

曾於拜登（Joe Biden）政府任內擔任副國務卿的康貝爾（Kurt Campbell），今天接受美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）專訪，談及中國對川普第2任期的準備情況時，作出上述分析。

康貝爾指出，在川普第1任期前，很難找到比中國準備更不足的國家。中國領導人習近平 與中國多數智庫原先普遍認為川普不會當選，因此在整個第1任期，中方顯得相當被動。相較之下，進入第2任期，中國在戰略規劃上顯然更為謹慎。

他分析，當前情勢呈現幾個明顯特點。首先，習近平及其高層顧問與官方媒體對川普展現高度尊重，言辭頗為恭維；但另一方面，當美方採取強硬手段，例如宣布加徵高達200%的關稅時，中國也會迅速以「手術刀式」方式精準反制，無論是在稀土或其他領域。這顯示北京握有籌碼，並已做好應對準備。

不過，康貝爾強調，中國並不喜歡國際局勢動盪，也不樂見高度不確定性。北京雖已擬定因應川普的策略，但對川普本身仍抱持疑慮。

「我懷疑他們是否完全理解，川普主義並非短期現象。我不認為這只是曇花一現；共和黨也不會回到過去那種較為靈活的模式，而是會以截然不同的形式長期存在。」

他並指出，中方是否真正理解美國國內政治版圖的深刻變化，仍有待觀察。

川普訪中 雙方各取所需

對於川普規劃4月訪中一事，康貝爾預期雙方將「各取所需」。川普可能期待吸引大規模對美投資、擴大農產品出口，並尋求在芬太尼 問題上取得進展；中國則希望在台灣議題上對美施壓。

他表示，川普顯然希望在農業領域達成短期交易，同時尋求解決芬太尼危機，也正考慮中國對美國進行大規模投資的構想。然而，鑑於兩黨對某些類型中國投資的疑慮，大規模投資落實的可能性不高，但這確實是談判桌上的選項之一。

康貝爾指出，中方則期待爭取在美國具明顯優勢的科技體系中取得更多空間，並可能以增加採購美國農產品換取部分關稅減免。此外，從川普與中國國家主席習近平的通話內容來看，北京也希望在台灣議題上施壓，促使川普鬆動兩黨長期立場，轉而對台灣施壓。

軍方清洗延後北京對台激進行動

談到中共中央軍委副主席張又俠落馬，康貝爾指出，領導人撤換高階軍官通常可分為兩種模式。

其一是「史達林模式」：大規模清洗高級將領，導致紅軍在二戰初期準備不足；其二是「艾森豪模式」，也就是在二戰前汰換冗員與能力不足者，提拔更具潛力的年輕軍官。

他表示，外界一直爭論習近平的做法屬於哪一種。早期部分撤職與軍官能力不足、缺乏創新或涉貪有關；但近期清洗行動則更帶有政治考量。習近平對任何在體制內累積聲望的個人或機構都高度警惕，一些遭撤換的高層在軍中擁有追隨者；而近期動用近身安全力量介入逮捕，也顯示其中存在政治動機。

康貝爾認為，習近平並不相信解放軍已為重大軍事衝突做好準備。解放軍上一次實戰是多年前與越南的邊境衝突，表現並不理想。因此，習近平一方面希望提拔更年輕、更幹練的將領；另一方面，又不願形成可能威脅其權力的派系。這是一種極為困難的平衡。

「我認為，這或許延長了一段我們仍可稍感安心的時間，因為中國目前尚未準備好對台灣採取激烈行動。」