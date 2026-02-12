台軍購預算卡關 美跨黨派議員致函立院院長與朝野領袖「嚴重關切」

美國民主共和兩黨的37名參眾議員致函立法院長韓國瑜與朝野黨政領袖，敦促台灣大幅提高國防支出。（路透資料照片）

美國跨黨派資深國會議員敦促台灣大幅提高國防支出，並警告在中國持續加大對台軍事施壓之際，台灣內部的政治僵局恐削弱整體嚇阻效果。

The threat from Beijing has never been greater.



I joined a bicameral letter urging Taiwan’s Legislative Yuan to pass a robust, multi-year defense budget to counter escalating threats from the CCP.



福斯新聞報導，共和黨籍參議員瑞克茲（Pete Ricketts）與眾議員 金映玉（Young Kim），以及民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）與眾議員貝拉（Ami Bera）代表37名兩黨參眾議員，於12日致函立法院長韓國瑜、國民黨 主席鄭麗文、民眾黨 主席黃國昌與民進黨立院黨團總召柯建銘，副本致國民黨立院黨團總召傅崑萁與民眾黨立院黨團總召陳清龍，對國防特別預算可能無法全數通過表達「嚴重關切」。

信中寫道，希望立法院支持一項「具實質力道、為期多年的國防特別預算」，以因應當前局勢，並向外界清楚展現台灣捍衛自身的決心；同時直言，「中華人民共和國對台灣構成的威脅從未如此嚴峻」，並點出北京近來不斷升高的軍事壓力與脅迫行動，意在削弱台灣抵抗的意志。

美方參眾議員也坦言，華府對美國對台軍售交付一再延宕的不滿正在升高，並指出美方必須正視自身已核准軍售案「大量積壓未交付」（backlog）的問題，同時強調「我們向你們承諾，將加快腳步，確保台灣更快取得所需的防衛能力；同樣地，也期待台灣與我們一同加緊腳步」。

信中也明確指出：「美國與台灣雙方都必須做得更多，才能嚇阻中華人民共和國的侵略行動。」

