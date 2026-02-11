眾院通過「保護台灣法案」中如動武將被制裁

眾院通過「保護台灣法案」，中國如對台動武，將被踢出G20等金融組織。圖為各國領袖參加2025年G20峰會時大合照。(路透)

聯邦眾院 9日以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，通過跨黨派支持的「保護台灣法案 (PROTECT Taiwan Act)」，要求一旦中國行動被美國判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。

接下來，法案仍須送交參院審議通過，並由川普總統簽署後才會成為法律。

這項法案全名為「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」。依據條文，啟動條件是一旦美國政府認定中國行動導致「對台灣人民安全、社會或經濟體制的任何威脅」，以及「由此對美國利益造成的任何危險」。在此情境下，美國政策是「在最大可行範圍內」，尋求將中國代表逐出20國集團(G20)、金融穩定委員會(FSB)、巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)、國際保險監理官協會(IAIS)與國際證券管理機構組織(IOSCO)。

法案並要求財政部、聯準會與證券交易委員會採取「一切必要步驟」，推動上述政策落實。

同時，條文也設有豁免機制。美國總統可設定排除措施，將特定組織列為不適用，但須向眾院金融服務委員會與參議院銀行委員會提交報告，說明豁免符合美國國家利益並交代理由。

「保護台灣法案」納入落日條款，自法案生效起滿五年自動失效；或若總統通知國會「終止法案符合國家利益」，則自通知日起30日失效。

提案人、共和黨 籍眾議員 魯卡斯(Frank Lucas）在表決前表示：「這項法案傳達一個明確訊息，如果中國打算與台灣爆發衝突，那麼中國就必須準備承受相應後果。」

共和黨眾議員希爾表示，根據美國1979年的「台灣關係法」，中國不能以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。一旦國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，這項法案便能確保中國若侵台將付出重大的金融與外交代價。