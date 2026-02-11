我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

眾院通過「保護台灣法案」中如動武將被制裁

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院通過「保護台灣法案」，中國如對台動武，將被踢出G20等金融組織。圖為各國領袖參加2025年G20峰會時大合照。(路透)
眾院通過「保護台灣法案」，中國如對台動武，將被踢出G20等金融組織。圖為各國領袖參加2025年G20峰會時大合照。(路透)

聯邦眾院9日以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，通過跨黨派支持的「保護台灣法案 (PROTECT Taiwan Act)」，要求一旦中國行動被美國判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。

接下來，法案仍須送交參院審議通過，並由川普總統簽署後才會成為法律。

這項法案全名為「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」。依據條文，啟動條件是一旦美國政府認定中國行動導致「對台灣人民安全、社會或經濟體制的任何威脅」，以及「由此對美國利益造成的任何危險」。在此情境下，美國政策是「在最大可行範圍內」，尋求將中國代表逐出20國集團(G20)、金融穩定委員會(FSB)、巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)、國際保險監理官協會(IAIS)與國際證券管理機構組織(IOSCO)。

法案並要求財政部、聯準會與證券交易委員會採取「一切必要步驟」，推動上述政策落實。

同時，條文也設有豁免機制。美國總統可設定排除措施，將特定組織列為不適用，但須向眾院金融服務委員會與參議院銀行委員會提交報告，說明豁免符合美國國家利益並交代理由。

「保護台灣法案」納入落日條款，自法案生效起滿五年自動失效；或若總統通知國會「終止法案符合國家利益」，則自通知日起30日失效。

提案人、共和黨眾議員魯卡斯(Frank Lucas）在表決前表示：「這項法案傳達一個明確訊息，如果中國打算與台灣爆發衝突，那麼中國就必須準備承受相應後果。」

共和黨眾議員希爾表示，根據美國1979年的「台灣關係法」，中國不能以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。一旦國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，這項法案便能確保中國若侵台將付出重大的金融與外交代價。

眾院 眾議員 共和黨

上一則

白宮晚宴拒2民主黨州長 僅共和黨出席 白宮稱有決定權

下一則

川普續施壓加拿大 美未獲跨境大橋一半權益前拒通行

延伸閱讀

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境
2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰

2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰
高市內閣支持率較選前回升 過半認可執政聯盟占眾院2/3

高市內閣支持率較選前回升 過半認可執政聯盟占眾院2/3
眾院通過「保護台灣法案」 中對台動武恐被踢出國際金融圈

眾院通過「保護台灣法案」 中對台動武恐被踢出國際金融圈

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返