美智庫：北京正為4月川習會鋪陳 習近平展現緊盯台灣議題

編譯梁采蘩、周辰陽、雷光涵／綜合報導

川習4日通話，紐約時報4日報導，美國智庫布魯金斯研究所主任何瑞恩說，習近平在該通話中的說法明顯尖銳且犀利；他想先將立場說清楚，既對中國內部，也對川普總統展現他在台灣議題上正緊盯不放。

何瑞恩還說，習近平此舉旨在為4月「川習會」預先鋪陳，告訴川普「當你4月來訪時，要準備好就台灣議題進行嚴肅、面對面的對話，因為這對我來說非常重要」。

美國政治新聞網4日報導，去年10月南韓釜山「川習會」並未提及台灣議題，此次雙方均表明有談到，這顯示相關議題可能在兩人4月的北京川習會再被提出。

彭博4日引述分析家報導，川習上次、即去年11月通話時，仍聚焦日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發的中日緊張情勢。但川習當時對台灣議題的不同表述，也顯示全球兩大經濟體間仍存在未解的緊張關係。

華盛頓郵報4日也報導，美中關係此時正處於不確定狀態。白宮尋求對北京採取更緩和的語氣，優先考慮美中貿易關係，而非更具對抗性的議題。與此同時，雙方在關稅、關鍵礦物和台灣等議題上的爭端仍持續。

日本智庫「東京財團」研究員柯隆5日發表評論指，川普政府不可能只因此次通話就停止對台軍售；對川普總統而言，只要台海不開戰，讓中方多買美國黃豆，並對美國出口稀有金屬，就已足夠。柯隆說，真正關鍵在於這通電話是否將讓川普政府不對台灣軍售，但這幾乎不可能；對川普政府而言，台灣情勢將維持現狀。

川普 川習會 習近平

