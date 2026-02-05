習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售

川普總統(左)與中國國家主席習近平(右)4日通話，川普稱通話很久且詳盡，議題廣泛也談到台灣；習近平則稱台灣是美中關係最重要議題。(路透)

中國國家主席習近平 4日罕見在同一天內，先與俄羅斯總統普亭，後與川普 總統通話；國際局勢動盪之際，中國主動在同日內與美俄兩大強權領袖溝通，被外界解讀為北京試圖在多重地緣政治熱點中，重新平衡戰略。在川習通話中，雙方論及貿易、伊朗 、俄烏戰爭、4月訪中等議題，中方重申，台灣是美中關係最重要的議題，習近平呼籲川普慎重處理對台軍售問題。

中國官方媒體「新華社」報導，習川通話時，回顧過去一年雙方保持良好的溝通，並在南韓釜山會晤，為中美關係「領航把舵」，獲得美中人民與國際社會的肯定。

習：台是美中最重要議題

習近平強調，他極其重視中美關係，願在新的一年與川普繼續引領雙邊關係「穿越風浪、平穩前行」，透過加強對話、管控分歧、拓展務實合作，逐漸累積互信，探索兩個大國正確相處之道。

北京政府表示，習近平在通話中重申，台灣問題是美中關係中「最重要、最敏感的問題」。習近平強調，台灣屬於中國領土，中方必須捍衛國家主權與領土完整，要求美方慎重處理對台軍售議題。新華社報導，川普對此回應表示理解並重視中方關切台灣議題，願意持續溝通，維持美中關係穩定。

川普透過社群媒體發文，形容這是一通長時間、內容深入的通話。

川普透露，雙方討論廣泛議題，包括貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及他預計4月訪中的行程，並表示「非常期待」成行。

川：中將提高黃豆採購量

川普提到，中國考慮增加向美國採購石油與天然氣，並評估額外購買農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至2000萬噸，以及飛機引擎交付等具體經貿事項，整體對話氣氛正向。

華爾街日報報導，雖然川普將這次通話描繪成一場「極佳的」討論，但習近平的語氣則顯得較為謹慎克制。

川習通話之際，正值美國加強對伊朗施壓。華府近期一面部署航母戰鬥群至中東，威脅採取軍事行動，另一方面嘗試透過外交途徑限制伊朗核計畫。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，美方希望北京在孤立德黑蘭方面發揮影響力。

分析師認為，北京在伊朗議題上的立場偏向「風險管理」，重點在維持能源供應與航道穩定，而非力挺伊朗。

就在川習通話前，習近平當天稍早也與普亭舉行視訊會議。俄方表示，雙方討論伊朗、烏克蘭、委內瑞拉等多個國際議題，展現中俄協調一致的團結景象。普亭在通話中指出，中俄關係在全球動盪時期是重要的穩定因素，習近平則呼籲制定深化雙邊關係的「長遠規畫」。

俄中談核武管制條約

美聯社報導，俄方告知中方，美俄最後一項核武管制協議「新削減戰略武器條約」(New START)已經到期，俄國將採取「審慎且負責任」的行動，並仍願尋求對話，以維持戰略穩定；分析人士警告，條約失效恐引發新一輪核武軍備競賽。

此外，普亭已接受習近平的邀請，預計上半年訪中，這代表川普與普亭都將於上半年先後訪中。