川普4月訪中 駐中大使：川邀習8或9月訪美

美國駐中國大使龐德偉 （David Perdue）在香港的一場活動中受訪表示，中國國家主席習近平熱情邀請美國總統川普 4月訪問北京，「而川普邀請習近平於8月或9月訪美」。他同時對近期共軍整肅及軍委副主席張又俠遭調查表示，中方推進反腐行動，美方密切關注動向。

綜合彭博、經濟通通訊社報導，龐德偉27日在香港受訪表示，中美領導人會晤後，兩國關係正朝多領域發展，是「多方面的改善」，並透露雙方正推動在川普4月訪問中國前達成一系列協議，包括波音公司的相關安排。

媒體此前報導，波音正在與中國買家洽談出售多達500架飛機。

他還說，南韓釜山會晤時，中美形成的多數共識已經基本落實，以及在芬太尼問題及大豆採購方面出現進展。

習近平和川普於去年10月30日在南韓釜山會晤，雙方達成「一年期」的關稅休兵貿易協議，美國降低芬太尼關稅，大陸則承諾購買美國農產品，並暫停稀土出口管制新規。

針對近期中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查，龐德偉表示，相信中國確實正進行反腐，另一方面是確保對軍隊擁有絕對控制，美國正密切關注動向。另就壹傳媒創辦人黎智英一案，龐德偉表示川普已基於人道理由，提出釋放黎智英要求，中美高層仍在持續進行對話，但近期未有最新進展。

中批評美菲黃岩島聯巡：攪亂南海局勢

美中關係看似緩和，但在南海等爭議海域仍針鋒相對。美國與菲律賓本周在存在主權爭議的黃岩島海域進行今年首次聯合巡航，中共解放軍南部戰區即發聲明，批評相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。

路透報導，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部25日至26日在黃岩島周邊部署空中和海上力量，舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。這是菲美兩國今年首次MCA巡航。菲方派出飛彈巡防艦魯納號、FA-50輕型戰機、A-29B超級巨嘴鳥攻擊機等。美軍印太司令部則出動伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」和MH-60R海鷹直升機。

解放軍南部戰區發言人田軍里昨稱，25日至26日南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航，時間與菲美相關行動重疊。他批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。

龐德偉是就任後首次訪問香港，27日在高盛亞太全球宏觀經濟會議向商界領袖發表閉門演講，主題是「多極世界中的美中關係」。

英文南華早報晚間報導引述3名不願透露姓名的與會人士稱，龐德偉在演講中表示，自從川普10月底在韓國釜山與中國國家主席習近平會晤以來，美中關係風險已得到有效控制，雙邊關係在多個方面均有所改善。

消息人士透露，龐德偉表示，在川普預計4月訪中之前，美中貿易談判代表已就一系列協議取得重大進展，其中包括一項涉及波音公司的交易。