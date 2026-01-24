我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

TikTok合資公司成立但還未落幕？ 美眾院將對協議進行監督

記者黃國樑／即時報導
TikTok的標誌。 (路透)
TikTok的標誌。 (路透)

路透報導，一些美國議員周五表示，TikTok 的中國母公司字節跳動為避免美國禁止這款社交媒體應用而達成的協議，即成立一家美國控股的合資企業，需要國會的審查。

TikTok美國合資公司22日正式成立，被認為TikTok歷經數年的紛擾從此落幕。這家數據安全合資公司由三個主要投資人共同管理，分別為甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖及阿布達比投資公司ＭＧＸ。這三家公司各持有該合資公司的百分之十五股份，而字節跳動持有百分之十九點九股份，仍為最大單一股東。

不過，國會似乎並不滿意這一結果。報導稱，眾院中國事務特別委員會共和黨主席傑克．穆勒納爾表示，該委員會將對周四最終敲定的協議進行監督，並補充說，「絕不能允許中國將一款應用程序武器化，以此分裂和削弱我們的國家。這項協議能否確保中國不會對算法施加影響？相關各方能否向美國民眾保證他們的數據安全？這些問題都需要得到解答。」

報導稱，民主黨參議員艾德．馬基表示，該協議留下了許多關鍵問題沒有得到解答。他說，「白宮幾乎沒有提供任何關於這項協議的細節，包括TikTok的演算法是否真的不受中國的影響。這種缺乏透明度的做法令人反感。」馬基說，「國會有責任調查這項協議，要求公開透明，並確保任何安排都能真正保護國家安全，同時又能保證TikTok繼續運營。」

白宮和TikTok皆未就馬基的批評做出回應。

字節跳動表示，TikTok USDS合資公司將透過資料隱私和網路安全措施來保障美國用戶資料、應用程式和演算法的安全。該公司並未透露此次剝離的具體細節。

報導稱，對於這家社群媒體公司而言，這筆交易是一個里程碑。此前，該公司與該應用程式進行了多年的鬥爭，這場鬥爭始於 2020年8月，當時川普總統以國家安全為由試圖禁止該應用，但最終失敗。川普選擇不執行2024年4月通過的一項法律，該法律要求字節跳動在隔年1月之前出售其美國資產，否則將面臨禁令——這項措施得到了最高法院的支持。

報導稱，中國事務特別委員會的首席民主黨議員羅．康納此前曾試圖廢除 2024 年的法律，並表示「這項協議再次給許多創作者帶來了不確定性」。

TikTok 字節跳動 白宮

上一則

美新版國防戰略：本土防衛優先、提及台灣次數從4降至0

下一則

暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

延伸閱讀

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣
川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境

川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境
TikTok在美成立合資公司 學者：仍存法律灰色地帶

TikTok在美成立合資公司 學者：仍存法律灰色地帶
川普宣布推動申辦2035邁阿密世博 以標誌美國復興

川普宣布推動申辦2035邁阿密世博 以標誌美國復興

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴