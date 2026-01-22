格陵蘭更近紐約 學者揭中國野心「掌握打擊美本土最短路徑」

格陵蘭首府努克一幅格陵蘭領地旗幟在暮色下飄揚。(歐新社)

華盛頓時報19日發表華府智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春 的評論指出，中國正以經濟與科研等軍民兩用布局推進北極，可能在美國本土邊緣與北約增援歐洲路線的門口形成脅迫；在極地彈道最短路徑的戰略現實下，位處關鍵接縫的格陵蘭 ，甚至「離紐約比離哥本哈根更近」。

川普總統拋出收購格陵蘭固然令人震撼，但這並非沒有先例，丹麥過去多次以戰略與財務考量出售海外領土，最著名的莫過於以2500萬美元黃金出售丹屬西印度群島，即今日的美屬維京群島。

余茂春指出，中國的北極雄心是一場涵蓋經濟、科學與外交的有組織行動，目的是在區域內建立長期槓桿，直接挑戰美國本土防衛與北約的增援能力。對華府而言，重點已不在於中國是否成為北極強權，而在於美國及其盟友能否阻止中方取得隱蔽的軍民兩用立足點。

儘管中國距離北極圈逾千公里，卻在2018年首部北極白皮書中自稱「近北極國家」。余茂春認為，這是政治主張，正為其2030年成為極地強國的目標鋪路，試圖將其擴張存在正常化。

這篇文章說明，在危機情境下，北極的關鍵不僅在於港口船艦，而在於彈道路徑。極地航道是遠程打擊最直接的路徑，格陵蘭恰好位於連結歐亞發射走廊與北美目標的接縫地帶。若中國戰略能力藉由俄羅斯 的縱深支援，甚至通過格陵蘭上空逼近美東大城，將使美軍預警時間大幅縮短，攔截也更加棘手。

格陵蘭作為北極競逐的核心，設有美國最北端的皮圖菲克太空基地，是飛彈預警與太空監視的重要節點。從地理角度來看，格陵蘭距離紐約比距離哥本哈根更近，它是美國的北方高地而非丹麥的後院。隨着中國遠程核飛彈實力增強，美國必須將格陵蘭視為本土東岸的前沿，而非遙遠的歐洲行政事務。

過去中方曾試圖以商業之名，在冰島取得戰略據點，即便購地受阻，仍持續透過極地研究，鎖定航行、通訊與監偵等軍民兩用目標。

余茂春認為，中俄在北極的威脅型態截然不同，俄羅斯傾向軍事挑釁，中國則擅長運用龐大資金與科技進行長期布局。憑藉約10倍於俄羅斯的經濟實力，中國透過融資基礎建設與掌控供應鏈，逐步卡位電信、衛星與礦產等關鍵領域。西方面臨的不對稱在於，中國能持續受益於全球自由市場，並將這些資源轉化為對外擴張的實力，使原本看似民用的計畫具備軍民兩用的操作空間。

事實上，丹麥過去曾因戰略與財務考量，多次出售海外領地：1845年賣掉丹屬印度據點，1850年出售黃金海岸、現在的迦納，1868年再出售尼科巴群島。最著名是1917年把丹屬西印度群島，以2500萬美元黃金售予美國，即今日美屬維京群島。這顯示哥本哈根對遠方領土的主權，並非不可變動。

將格陵蘭售予美國極具爆炸性，但在歷史邏輯上並非無先例可循。余茂春強調，這項戰略的核心在於「拒止」，目標是確保北方高地不被中國長期盤據，讓北約北翼的嚇阻力不隨冰融而瓦解。