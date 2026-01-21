貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體回美國避「經濟末日」

美國財政部長貝森特20日在瑞士達沃斯出席第56屆世界經濟論壇年會。（路透）

美國財政部長貝森特 20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇並接受訪問時，再度重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在於97%的高階晶片都集中在台灣製造。」

貝森特在2025年9月底就提出類似說法，當時的訪問對象同樣是福斯財經新聞主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）。根據美國媒體提供的逐字稿，貝森特在達沃斯接受巴帝羅默訪談時表示：「我認為新冠疫情帶來的唯一好處，是讓我們進行了一次預演，看到供應鏈若因實際戰爭而中斷，將會發生什麼情況。因此我們也看清，有五、六、七個關鍵產業必須移回美國國內生產。」

貝森特接著提到稀土 磁鐵，指出美方必須擺脫中國對稀土磁鐵與半導體的掌控。他表示：「我會說，全球經濟面臨的最大威脅，也是最大的單點故障（Single point of failure），在於97%的高階晶片都在台灣製造。如果那個島嶼遭到封鎖，或相關產能被摧毀，將會引發一場經濟末日。因此，我們正在把半導體產業移回美國。」

在訪談中，巴帝羅默也詢問中美雙邊貿易的最新進度。貝森特回應指出，前一晚已在達沃斯會晤中國國務院副總理何立峰。何立峰告知，中方已於本周完成大豆採購，美方則期待明年採購2500萬噸。貝森特並建議，中方或許可以再多買一些，因為美國總統川普與中國國家主席習近平通話時總是會提到這一點。他也強調，中方已履行所有先前承諾要做的事。

巴帝羅默接著追問，稀土磁鐵是否仍受到出口限制，並提到有報導指出，中方曾表示即使出口稀土，也不會供應給與美國國防部或軍方有關聯的企業。對此，貝森特答稱：「目前流通狀況如預期，我們的履行率維持在90幾趴，我認為相當令人滿意。」

聽到這項回應後，巴帝羅默指出，這意味著中方並未停止對美供應，即便對象涉及國防企業亦然，並補充她相信中國也曾嘗試對日本 採取類似作法。貝森特則回應表示：「嗯，日本和中國因日本首相的一些言論發生過摩擦，因此美國不會受到影響。」