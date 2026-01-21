第七艦隊證實2美艦今年首度穿越台海 解放軍：全程跟監

美軍驅逐艦芬恩號(圖)與海測艦瑪麗西爾斯號1月16、17日兩天編隊穿過台灣海峽，也是自去年川習會之後，美軍首次通過台海。（圖／取自美軍第七艦隊官網）

美國軍方媒體「星條報」20日報導，美國第7艦隊當天發出的未署名電子郵件證實，兩艘美國軍艦於16至17日通過台灣海峽，為美國海軍今年首度確認穿越台海。

中國解放軍 東部戰區微信 公眾號17日晚間已發布相關訊息，東部戰區新聞發言人徐承華表示，美軍飛彈驅逐艦芬恩號與海軍測量船瑪麗西爾斯號16至17日過航台海，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」，對該次過航全程跟監警戒、有效應對。

美國第7艦隊20日的未署名電子郵件說，芬恩號（USS John Finn, DDG-113）、瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears, T-AGS 65）完成穿越台海的「例行性」通行，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾，美國拒絕任何牴觸航行自由、飛越自由及其他合法海空使用權利的主權或管轄權主張。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，參與此次任務的芬恩號隸屬於勃克級的飛彈驅逐艦，具備強大的防空與反潛能力；瑪麗西爾斯號為海軍海洋測量船，負責執行水下數據蒐集與環境監測。

第七艦隊的聲明重申，美國不接受任何干涉合法海空使用權利的管轄權主張，展現其維持「自由開放印太區域」的決心。

這也是去年10月30日川普 總統和中國國家主席習近平會面後，美國軍艦首次穿越台海，並為川普去年1月回任後第四次。

去年2月、4月和9月均有美艦穿越台海，三次都引發共軍批評，但中國解放軍17日未批評美軍行動。