馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

為何北京不會在台灣身上複製委內瑞拉行動？ 專家「這樣看」

編譯陳律安／綜合外電
專家認為，北京不會在台灣身上，複製美國對委國的行動；圖為委國總統馬杜洛的畫像。（歐新社）
專家認為，北京不會在台灣身上，複製美國對委國的行動；圖為委國總統馬杜洛的畫像。（歐新社）

古希臘歷史學家修昔底德曾說過：「強者為所欲為，弱者逆來順受。」美國在1月3日，對委內瑞拉發動空襲，將委國總統馬杜洛與妻子緝捕回美，似乎印證了這句格言。

為此，各界議論紛紛，華府的行動是否實踐了「強權即正義」這句話？

量子策略策略師羅區表示：「如果川普可肆意侵略某個國家並予以接管，那麼普亭對烏克蘭的行動何錯之有？中國又為何不能接管台灣？」

羅區警告，華府的行動會引發意料之外的後果，「一方面，你創造出一連串威脅，另一方面，你等同於給每個專制與獨裁政權許可，引發他們對不在目前野心範圍的地區下手」。

不過，前美國外交官、華府智庫布魯金斯研究所資深研究員哈斯警告，不要把台海的情況拿來類比。他說：「外交政策分析師可能會用台灣的情況加以比較，並警告川普設下可被北京援引的先例。但我會警告不要驟下結論。」

哈斯說，北京會避免直接對台展開軍事行動，但並非出於對國際法和現況的尊重，而是北京會仰賴比暴力行徑低一階的脅迫行動。

他說：「北京會聚焦於保護自身利益，譴責美國對委國的行動，並強化與美國在國際體系中作為的對比，而非從華府的行動中汲取靈感，改變對台方針。」

卡內基國際和平基金會研究副總裁費根鮑姆則表示，美方不會認可北京在東半球握有對亞洲的影響力，但會追求自身在西半球的影響力。他說，不要預期美國的政策會多有一致性，且美國的偽善也不是新鮮事。

BCA研究公司總經–地緣政治首席策略師帕皮克說，在美國可能聚焦於西半球的同時，時間站在中國這邊，北京沒必要現在就武統台灣。

另有分析師表示，中國國家主席習近平對台展開動作的時程，與拉丁美洲的狀況、以及美國的行動無關，更多是取決於中國內部情勢。

