我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲

美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦於美東時間3日抵達紐約空軍基地，並在美方押送下另乘直升機前往曼哈頓。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦於美東時間3日抵達紐約空軍基地，並在美方押送下另乘直升機前往曼哈頓。（路透）

川普總統3日證實，美軍已對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，押送至紐約受審。這場「斬首」馬杜洛政權的行動代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve），從美東時間2日深夜展開，並在5小時內成功突破委國防空系統並攻堅馬杜洛住所逮人。

綜合路透與華爾街日報報導，這起行動歷時數月策畫，一舉得手的關鍵不僅有華府釋出混亂訊號確保突襲，以及美國中情局老早掌握馬杜洛作息與線人裡應外合，還有美軍精銳搭建「一比一仿真安全屋」反覆演練攻堅，最終完成一場被視為美國「近年記憶中最複雜的行動」之一。

川普在行動前更透過軍方高層向待命部隊轉達一句話：「祝好運、一路順風」（Good luck and godspeed）。

美方從去年夏季開始策畫，且曾多次試圖發動攻擊但臨時喊停。美軍原本在聖誕節與元旦等時點就曾準備行動，但都因天候不佳受阻，從美國本土基地前往加勒比海的轟炸機、戰鬥機與加油機一度升空，最後又被命令折返。直到川普把放行時機交由五角大廈評估後，才在美東時間2日晚間10時46分拍板啟動。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩表示，行動啟動後，美軍先對首都卡拉卡斯周邊軍事目標發動空襲，重點在癱瘓防空系統，並確保直升機能安全進入目標區域；這次動員逾150架軍機，從西半球20處基地起飛，機種包含F-35、F-22戰機與B-1轟炸機，另配合空中加油機、無人機與電子干擾機支援。

凱恩說，當地時間凌晨2時01分，一支美軍特種部隊小隊抵達馬杜洛官邸時直升機遭射擊，美方以「壓倒性火力與自衛」回應；特種部隊隨後與美國聯邦調查局（FBI）探員一同進入安全屋，馬杜洛夫婦最終投降。川普則稱，馬杜洛一度試圖躲入避難室，但攻堅來得太快，「連門都來不及關上」就被制伏。

路透引述知情人士透露，事實上，美國中情局（CIA）自去年8月起在當地部署小型小隊，蒐集馬杜洛的作息情資；另有消息人士稱，情報單位掌握一名接近馬杜洛的內線，行動展開時即時回報其移動並協助鎖定位置。

美軍特種作戰部隊則在當地搭建與馬杜洛官邸「一比一」的複製建物反覆演練，並備妥焊槍，以備必要時切開鋼門。

白宮內部則有川普資深幕僚米勒、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯與CIA局長拉特克利夫組成核心小組，數月來密集討論行動；路透稱，魯比歐是在行動開始後才通知國會議員。

至當地時間凌晨3時29分，馬杜洛及其夫人佛羅雷斯已被押送上美軍飛機並被帶離委國。

川普 魯比歐 CIA

上一則

川普政府逮捕馬杜洛夫婦 治理委內瑞拉引發新法律爭議

下一則

川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境